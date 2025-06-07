Картофельный суп с секретом: добавляю всего один ингредиент, и все просят этот рецепт

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофельный суп со сметаной и колбасой — это сытное и ароматное блюдо, которое согреет в любое время года. Он сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, благодаря использованию картофеля, колбасы и сливок. Этот суп гарантированно понравится как взрослым, так и детям, а его приготовление не займет много времени.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный суп

Ингредиенты

20 г сливочного масла

1 головка репчатого лука

500 г картофеля

300 г сухой или копченой колбасы

50 г свежей петрушки

50 г моркови

2 лавровых листа

Соль по вкусу

Перец по вкусу

150 мл густых сливок

Приготовление

Нарежьте лук кубиками, картофель — средними кубиками, морковь — тонкими полукольцами, а колбасу — небольшими кусочками. В глубокой кастрюле разогрейте сливочное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности, примерно 5 минут. Затем положите колбасу и обжарьте еще 5-7 минут, пока она не станет золотистой. Очистите и нарежьте корень петрушки, добавьте его в кастрюлю вместе с морковью и картофелем. Залейте содержимое кастрюли 1 литром воды, добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20 минут, пока картофель не станет мягким. Когда картофель будет готов, добавьте в суп густые сливки и тщательно перемешайте. Доведите суп до кипения и снимите с огня. Дайте ему настояться под крышкой еще 5 минут, чтобы все вкусы соединились. Подавайте суп горячим, посыпав его свежей нарезанной петрушкой. Можно также добавить в тарелку ложку сметаны для дополнительной кремовой текстуры и вкуса.

Этот суп — отличный выбор для семейного обеда или ужина. Он согреет и насытит, а также порадует своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Картофельный суп — суп, основным ингредиентом которого является картофель.

