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Картофельный суп с секретом: добавляю всего один ингредиент, и все просят этот рецепт

2:08
Еда

Картофельный суп со сметаной и колбасой — это сытное и ароматное блюдо, которое согреет в любое время года. Он сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, благодаря использованию картофеля, колбасы и сливок. Этот суп гарантированно понравится как взрослым, так и детям, а его приготовление не займет много времени.

Картофельный суп
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный суп

Ингредиенты

  • 20 г сливочного масла
  • 1 головка репчатого лука
  • 500 г картофеля
  • 300 г сухой или копченой колбасы
  • 50 г свежей петрушки
  • 50 г моркови
  • 2 лавровых листа
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
  • 150 мл густых сливок

Приготовление

  1. Нарежьте лук кубиками, картофель — средними кубиками, морковь — тонкими полукольцами, а колбасу — небольшими кусочками.
  2. В глубокой кастрюле разогрейте сливочное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности, примерно 5 минут. Затем положите колбасу и обжарьте еще 5-7 минут, пока она не станет золотистой.
  3. Очистите и нарежьте корень петрушки, добавьте его в кастрюлю вместе с морковью и картофелем. Залейте содержимое кастрюли 1 литром воды, добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20 минут, пока картофель не станет мягким.
  4. Когда картофель будет готов, добавьте в суп густые сливки и тщательно перемешайте. Доведите суп до кипения и снимите с огня. Дайте ему настояться под крышкой еще 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
  5. Подавайте суп горячим, посыпав его свежей нарезанной петрушкой. Можно также добавить в тарелку ложку сметаны для дополнительной кремовой текстуры и вкуса.

Этот суп — отличный выбор для семейного обеда или ужина. Он согреет и насытит, а также порадует своим вкусом и ароматом.

Уточнения

Картофельный суп — суп, основным ингредиентом которого является картофель.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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