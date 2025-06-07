Картофельный суп с секретом: добавляю всего один ингредиент, и все просят этот рецепт

Картофельный суп со сметаной и колбасой — это сытное и ароматное блюдо, которое согреет в любое время года. Он сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус, благодаря использованию картофеля, колбасы и сливок. Этот суп гарантированно понравится как взрослым, так и детям, а его приготовление не займет много времени.
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В глубокой кастрюле разогрейте сливочное масло на среднем огне. Добавьте нарезанный лук и обжарьте его до прозрачности, примерно 5 минут. Затем положите колбасу и обжарьте еще 5-7 минут, пока она не станет золотистой.
Очистите и нарежьте корень петрушки, добавьте его в кастрюлю вместе с морковью и картофелем. Залейте содержимое кастрюли 1 литром воды, добавьте лавровый лист, соль и перец по вкусу. Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне около 20 минут, пока картофель не станет мягким.
Когда картофель будет готов, добавьте в суп густые сливки и тщательно перемешайте. Доведите суп до кипения и снимите с огня. Дайте ему настояться под крышкой еще 5 минут, чтобы все вкусы соединились.
Подавайте суп горячим, посыпав его свежей нарезанной петрушкой. Можно также добавить в тарелку ложку сметаны для дополнительной кремовой текстуры и вкуса.
Этот суп — отличный выбор для семейного обеда или ужина. Он согреет и насытит, а также порадует своим вкусом и ароматом.
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