Панировка больше не отвалится: вот что нужно сделать с мясом перед жаркой — гениальный совет

2:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите жареное мясо с хрустящей корочкой, но панировка постоянно отваливается? Не переживайте, у нас есть простое решение, которое поможет вам добиться идеального результата. Вам не понадобятся дорогие ингредиенты или сложные техники — достаточно лишь немного заморозить продукты перед жаркой.

Фото: commons.wikimedia.org by Pieria, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панировка

Почему это работает?

Секрет в том, что слегка замороженные панировочные сухари лучше прилипают к мясу, овощам или сыру. Они не размокают и не опадают, а запекаются красивой золотисто-коричневой корочкой. Главное — не перемораживать продукты, чтобы они не стали твёрдыми. Достаточно подержать их в морозилке 25-30 минут.

Как сделать панировку идеальной?

Сушите продукты. Перед панировкой убедитесь, что мясо, овощи или сыр полностью сухие. Вода мешает панировочным сухарям прилипать.

Перед панировкой убедитесь, что мясо, овощи или сыр полностью сухие. Вода мешает панировочным сухарям прилипать. Постучите и надрежьте. Слегка постучите по мясу, чтобы оно не сворачивалось при жарке, и сделайте надрезы на краях.

Слегка постучите по мясу, чтобы оно не сворачивалось при жарке, и сделайте надрезы на краях. Используйте классическое трио . Для хрустящей корочки следуйте схеме: мука — яйцо — панировочные сухари. Можно повторить этот процесс ещё раз, чтобы панировка была ещё более плотной.

. Для хрустящей корочки следуйте схеме: мука — яйцо — панировочные сухари. Можно повторить этот процесс ещё раз, чтобы панировка была ещё более плотной. Прижмите панировку. После нанесения панировочных сухарей слегка придавите их рукой, чтобы они лучше прилипли к продукту.

Жарка: важные моменты

Температура масла. Оптимальная температура для жарки — 170-180 градусов. Если масло будет слишком холодным, панировка будет шипеть, а если слишком горячим — сгорит. Проверьте готовность, бросив щепотку панировочных сухарей в масло. Если они шипят, значит, масло готово.

Оптимальная температура для жарки — 170-180 градусов. Если масло будет слишком холодным, панировка будет шипеть, а если слишком горячим — сгорит. Проверьте готовность, бросив щепотку панировочных сухарей в масло. Если они шипят, значит, масло готово. Жарьте замороженные продукты . Если вы жарите продукты прямо из морозилки, дайте им немного постоять при комнатной температуре, чтобы они слегка оттаяли.

. Если вы жарите продукты прямо из морозилки, дайте им немного постоять при комнатной температуре, чтобы они слегка оттаяли. Дайте стечь лишнему маслу . После жарки выложите продукты на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.

. После жарки выложите продукты на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир. Приправьте. Добавьте соль, паприку, чеснок или другие специи для вкуса, рекомендует mindmegette.hu.

Совет для опытных кулинаров

Если вы готовите часто, можно заранее приготовить большую порцию панировочных сухарей и заморозить их. Когда понадобится, просто достаньте нужное количество из морозилки, разморозьте и используйте для жарки. Это сэкономит ваше время и всегда гарантирует идеальный результат.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

