Панировка больше не отвалится: вот что нужно сделать с мясом перед жаркой — гениальный совет

Любите жареное мясо с хрустящей корочкой, но панировка постоянно отваливается? Не переживайте, у нас есть простое решение, которое поможет вам добиться идеального результата. Вам не понадобятся дорогие ингредиенты или сложные техники — достаточно лишь немного заморозить продукты перед жаркой.
Почему это работает?
Секрет в том, что слегка замороженные панировочные сухари лучше прилипают к мясу, овощам или сыру. Они не размокают и не опадают, а запекаются красивой золотисто-коричневой корочкой. Главное — не перемораживать продукты, чтобы они не стали твёрдыми. Достаточно подержать их в морозилке 25-30 минут.
Как сделать панировку идеальной?
Жарка: важные моменты
Совет для опытных кулинаров
Если вы готовите часто, можно заранее приготовить большую порцию панировочных сухарей и заморозить их. Когда понадобится, просто достаньте нужное количество из морозилки, разморозьте и используйте для жарки. Это сэкономит ваше время и всегда гарантирует идеальный результат.
Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.
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