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Панировка больше не отвалится: вот что нужно сделать с мясом перед жаркой — гениальный совет

2:40
Еда

Любите жареное мясо с хрустящей корочкой, но панировка постоянно отваливается? Не переживайте, у нас есть простое решение, которое поможет вам добиться идеального результата. Вам не понадобятся дорогие ингредиенты или сложные техники — достаточно лишь немного заморозить продукты перед жаркой.

Панировка
Фото: commons.wikimedia.org by Pieria, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Панировка

Почему это работает?

Секрет в том, что слегка замороженные панировочные сухари лучше прилипают к мясу, овощам или сыру. Они не размокают и не опадают, а запекаются красивой золотисто-коричневой корочкой. Главное — не перемораживать продукты, чтобы они не стали твёрдыми. Достаточно подержать их в морозилке 25-30 минут.

Как сделать панировку идеальной?

  • Сушите продукты. Перед панировкой убедитесь, что мясо, овощи или сыр полностью сухие. Вода мешает панировочным сухарям прилипать.
  • Постучите и надрежьте. Слегка постучите по мясу, чтобы оно не сворачивалось при жарке, и сделайте надрезы на краях.
  • Используйте классическое трио. Для хрустящей корочки следуйте схеме: мука — яйцо — панировочные сухари. Можно повторить этот процесс ещё раз, чтобы панировка была ещё более плотной.
  • Прижмите панировку. После нанесения панировочных сухарей слегка придавите их рукой, чтобы они лучше прилипли к продукту.

Жарка: важные моменты

  • Температура масла. Оптимальная температура для жарки — 170-180 градусов. Если масло будет слишком холодным, панировка будет шипеть, а если слишком горячим — сгорит. Проверьте готовность, бросив щепотку панировочных сухарей в масло. Если они шипят, значит, масло готово.
  • Жарьте замороженные продукты. Если вы жарите продукты прямо из морозилки, дайте им немного постоять при комнатной температуре, чтобы они слегка оттаяли.
  • Дайте стечь лишнему маслу. После жарки выложите продукты на бумажное полотенце, чтобы впитался лишний жир.
  • Приправьте. Добавьте соль, паприку, чеснок или другие специи для вкуса, рекомендует mindmegette.hu.

Совет для опытных кулинаров

Если вы готовите часто, можно заранее приготовить большую порцию панировочных сухарей и заморозить их. Когда понадобится, просто достаньте нужное количество из морозилки, разморозьте и используйте для жарки. Это сэкономит ваше время и всегда гарантирует идеальный результат.

Уточнения

Панирова́ние паниро́вка (от фр. paner, panures — «толчёные сухари») — завершающий этап подготовки продукта к жарке.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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