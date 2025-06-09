+35 на улице, +100 в колесе: как жара делает даже новую резину опасной

Летняя жара — не просто неудобство для водителя. Это испытание для всех систем автомобиля, особенно на трассе или в пробке. Повышенные температуры создают реальную угрозу перегрева шин, тормозов и двигателя. Об этом предупреждают автоэксперты, в том числе руководитель компании LEM solution Евгений Ладушкин.

Фото: Designed by Freepik by artursafronovvvv, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Замена колеса

Двойной нагрев — снаружи и изнутри

По словам Ладушкина, шины перегреваются под действием раскалённого асфальта и жара от тормозных механизмов. Это сочетание особенно опасно в затяжных поездках. Дешёвая или старая резина теряет форму, становится мягкой, хуже держит дорогу и может лопнуть даже на незначительном препятствии.

Когда шина не успевает остыть

В особо жаркие дни температура воздуха так высока, что покрышки не успевают остыть даже в движении. Чем хуже качество резины — тем выше риск. А если давление в колёсах неправильно выставлено, перегрев наступает ещё быстрее.

Греется не только резина

Автомобиль перегревается в жару не только снизу. Вице-президент Национального автосоюза Ян Хайцеер напоминает: важно следить за системой охлаждения двигателя. Нехватка антифриза, грязный радиатор или забытый кондиционер могут привести к отказу техники и срыву поездки.

В жару — внимание к деталям

Если игнорировать эти факторы, риск поломки и аварии возрастает многократно.

Поэтому перед выездом в жару стоит проверить:

давление в шинах

уровень антифриза

состояние радиатора

работу кондиционера

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил. Отработанные покрышки являются отходами IV класса опасности.



