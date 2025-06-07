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Курица, перец и немного магии: простой рецепт фаршированного картофеля для уютного ужина — пальчики оближешь

2:02
Еда

Картофель — это не только идеальный гарнир, но и основа для восхитительного основного блюда. Эти аппетитные фаршированные картофелины точно порадуют вас и ваших близких!

Запечённая картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая картошка

Ингредиенты:

  • 3-4 крупные картофелины
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 1 ч. л. соли
  • 1 ч. л. сушёного тимьяна
  • 300 г куриного филе
  • 1 луковица
  • 2 болгарских перца
  • 1 ч. л. молотого чёрного перца
  • щепотка молотого красного перца
  • тёртый сыр (например, чеддер) для посыпки

Для соуса бешамель:

  • 1 ст. л. сливочного масла
  • 2 ст. л. муки
  • 250 мл молока

Приготовление:

  1. Очистите картофель, разрежьте пополам и сделайте углубления с помощью ножа или ложки.
  2. Смешайте масло с тимьяном и тщательно смажьте картофель изнутри и снаружи.
  3. Выложите картофель на противень и запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут, до золотистой корочки.
  4. На разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
  5. Добавьте к луку нарезанные кубиками болгарский перец и куриное филе, обжаривайте до готовности курицы.
  6. Приправьте смесь молотым чёрным и красным перцем, хорошо перемешайте.
  7. Наполните картофельные половинки начинкой из курицы и перца.
  8. Приготовьте соус бешамель: растопите масло на сковороде, добавьте муку и обжаривайте до золотистого цвета.
  9. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков.
  10. Варите соус на среднем огне до загустения, затем снимите с огня.
  11. Полейте каждую картофелину соусом бешамель.
  12. Посыпьте сверху тёртым сыром и верните в духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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