Курица, перец и немного магии: простой рецепт фаршированного картофеля для уютного ужина — пальчики оближешь

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — это не только идеальный гарнир, но и основа для восхитительного основного блюда. Эти аппетитные фаршированные картофелины точно порадуют вас и ваших близких!

Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Запечённая картошка

Ингредиенты:

3-4 крупные картофелины

3 ст. л. сливочного масла

1 ч. л. соли

1 ч. л. сушёного тимьяна

300 г куриного филе

1 луковица

2 болгарских перца

1 ч. л. молотого чёрного перца

щепотка молотого красного перца

тёртый сыр (например, чеддер) для посыпки

Для соуса бешамель:

1 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

250 мл молока

Приготовление:

Очистите картофель, разрежьте пополам и сделайте углубления с помощью ножа или ложки. Смешайте масло с тимьяном и тщательно смажьте картофель изнутри и снаружи. Выложите картофель на противень и запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут, до золотистой корочки. На разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета. Добавьте к луку нарезанные кубиками болгарский перец и куриное филе, обжаривайте до готовности курицы. Приправьте смесь молотым чёрным и красным перцем, хорошо перемешайте. Наполните картофельные половинки начинкой из курицы и перца. Приготовьте соус бешамель: растопите масло на сковороде, добавьте муку и обжаривайте до золотистого цвета. Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Варите соус на среднем огне до загустения, затем снимите с огня. Полейте каждую картофелину соусом бешамель. Посыпьте сверху тёртым сыром и верните в духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

