Курица, перец и немного магии: простой рецепт фаршированного картофеля для уютного ужина — пальчики оближешь
2:02
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07.06.2025 04:15
Картофель — это не только идеальный гарнир, но и основа для восхитительного основного блюда. Эти аппетитные
фаршированные картофелины точно порадуют вас и ваших близких!
Фото: commons.wikimedia.org by Mark James Miller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Запечённая картошка
Ингредиенты:
3-4 крупные картофелины
3 ст. л. сливочного масла
1 ч. л. соли
1 ч. л. сушёного тимьяна
300 г куриного филе
1 луковица
2 болгарских перца
1 ч. л. молотого чёрного перца
щепотка молотого красного перца
тёртый сыр (например, чеддер) для посыпки
Для соуса бешамель:
1 ст. л. сливочного масла
2 ст. л. муки
250 мл молока
Приготовление:
Очистите картофель, разрежьте пополам и сделайте углубления с помощью ножа или ложки.
Смешайте масло с тимьяном и тщательно смажьте картофель изнутри и снаружи.
Выложите картофель на противень и запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 30 минут, до золотистой корочки.
На разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
Добавьте к луку нарезанные кубиками болгарский перец и куриное филе, обжаривайте до готовности курицы.
Приправьте смесь молотым чёрным и красным перцем, хорошо перемешайте.
Наполните картофельные половинки начинкой из курицы и перца.
Приготовьте соус бешамель: растопите масло на сковороде, добавьте муку и обжаривайте до золотистого цвета.
Постепенно влейте молоко, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков.
Варите соус на среднем огне до загустения, затем снимите с огня.
Полейте каждую картофелину соусом бешамель.
Посыпьте сверху тёртым сыром и верните в духовку на 10-15 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.
Приятного аппетита!
Уточнения
или Карто́фель паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён ( ) семейства Паслёновые ( Solanum ). Solanaceae
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру