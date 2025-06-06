Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Энергетический кризис добрался и до Британии: застройщикам запретили греть дома газом
Утки? Нет, собаки: 12 пород с перепонками на лапах и суперспособностями
Бирюзовая магия: чем водопад Ла Вис привлекает тысячи туристов ежегодно
Зелёная радость: как ухаживать за ягодами в квартире и наслаждаться свежим урожаем
Климат в машине — не только про комфорт: как сэкономить топливо на невидимой настройке
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Орбакайте рассекретила место жительства Аллы Пугачëвой
Арбузная ловушка 2025: чем заманивают на рынок и кто окажется в больнице
Не хочется есть, и всё мутит? Это не гастрит, а кое-что похуже

Рис и диета — это реально! Узнайте, как снизить калорийность гарнира вдвое

3:10
Еда

Вы любите рис, но придерживаетесь диеты? У нас есть отличные новости: вам не обязательно отказываться от этого вкусного гарнира! Существует простой, но эффективный способ снизить калорийность риса до половины, сохранив при этом его вкус. Секрет заключается в использовании кокосового масла и охлаждении, что изменяет структуру крахмала и делает рис более полезным. Мы расскажем вам, как это сделать!

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Рис — один из самых популярных и универсальных гарниров в мире. Он прост в приготовлении, доступен по цене и быстро готовится. Однако те, кто следит за своим питанием, часто избегают риса из-за его высокого содержания углеводов, особенно в белом рисе. Чашка вареного белого риса содержит около 200 калорий. Но что, если можно уменьшить это количество без потери вкуса?

Исследователи из Шри-Ланки разработали метод, который позволяет сделать рис более диетическим. Для этого не требуется сложных ингредиентов или специальных навыков — нужно лишь немного кокосового масла и немного терпения. Секрет заключается в том, как именно готовить рис, утверждает mindmegette.hu.

Как приготовить диетический рис?

  1. Добавьте в кипящую воду чайную ложку кокосового масла.
  2. Отварите рис в этой воде, как обычно.
  3. Дайте рису остыть, затем поставьте его в холодильник минимум на 12 часов.

Почему это работает?

Охлаждение риса играет ключевую роль. Часть крахмала в рисе превращается в резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике. Это означает, что он не превращается в глюкозу и не влияет на уровень сахара в крови. Рис остается вкусным, но его калорийность снижается на 50-60%.

Повторный нагрев риса не разрушает резистентный крахмал, поэтому его можно разогревать без потери полезных свойств. Однако текстура риса может стать немного суше, но это легко исправить, если нагреть его с небольшим количеством воды или на пару.

Почему это полезно?

Кокосовое масло стабилизирует молекулы крахмала, предотвращая их превращение в быстроусвояемый сахар. Охлаждение усиливает этот эффект, делая рис более диетическим. Резистентный крахмал действует как пищевое волокно, улучшая пищеварение, питая кишечную флору и помогая дольше сохранять чувство сытости.

Важно помнить

Хотя этот метод кажется эффективным, не все эксперты согласны с его универсальностью. Некоторые считают, что рис лучше готовить и употреблять свежим. После приготовления рис не следует оставлять при комнатной температуре, так как это может привести к размножению бактерий. Остатки риса следует охлаждать как можно скорее и использовать в течение 1-2 дней. При правильном разогреве рис сохраняет свои полезные свойства и вкус.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Авто
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега Аудио 
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам
Садоводство, цветоводство
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам Аудио 
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Наука и техника
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Популярное
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали

Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.

Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Обои — прошлый век! 7 современных способов оформить стены, которые вас удивят
Обои — прошлый век! 7 современных способов оформить стены, которые вас удивят
Последние материалы
Бирюзовая магия: чем водопад Ла Вис привлекает тысячи туристов ежегодно
Зелёная радость: как ухаживать за ягодами в квартире и наслаждаться свежим урожаем
Климат в машине — не только про комфорт: как сэкономить топливо на невидимой настройке
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Рис и диета — это реально! Узнайте, как снизить калорийность гарнира вдвое
Орбакайте рассекретила место жительства Аллы Пугачëвой
Арбузная ловушка 2025: чем заманивают на рынок и кто окажется в больнице
Не хочется есть, и всё мутит? Это не гастрит, а кое-что похуже
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Без шума и паники: Венгрия укрепляет связи с Россией ради стабильности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.