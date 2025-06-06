Рис и диета — это реально! Узнайте, как снизить калорийность гарнира вдвое

Вы любите рис, но придерживаетесь диеты? У нас есть отличные новости: вам не обязательно отказываться от этого вкусного гарнира! Существует простой, но эффективный способ снизить калорийность риса до половины, сохранив при этом его вкус. Секрет заключается в использовании кокосового масла и охлаждении, что изменяет структуру крахмала и делает рис более полезным. Мы расскажем вам, как это сделать!
Рис — один из самых популярных и универсальных гарниров в мире. Он прост в приготовлении, доступен по цене и быстро готовится. Однако те, кто следит за своим питанием, часто избегают риса из-за его высокого содержания углеводов, особенно в белом рисе. Чашка вареного белого риса содержит около 200 калорий. Но что, если можно уменьшить это количество без потери вкуса?
Исследователи из Шри-Ланки разработали метод, который позволяет сделать рис более диетическим. Для этого не требуется сложных ингредиентов или специальных навыков — нужно лишь немного кокосового масла и немного терпения. Секрет заключается в том, как именно готовить рис, утверждает mindmegette.hu.
Как приготовить диетический рис?
Почему это работает?
Охлаждение риса играет ключевую роль. Часть крахмала в рисе превращается в резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике. Это означает, что он не превращается в глюкозу и не влияет на уровень сахара в крови. Рис остается вкусным, но его калорийность снижается на 50-60%.
Повторный нагрев риса не разрушает резистентный крахмал, поэтому его можно разогревать без потери полезных свойств. Однако текстура риса может стать немного суше, но это легко исправить, если нагреть его с небольшим количеством воды или на пару.
Почему это полезно?
Кокосовое масло стабилизирует молекулы крахмала, предотвращая их превращение в быстроусвояемый сахар. Охлаждение усиливает этот эффект, делая рис более диетическим. Резистентный крахмал действует как пищевое волокно, улучшая пищеварение, питая кишечную флору и помогая дольше сохранять чувство сытости.
Важно помнить
Хотя этот метод кажется эффективным, не все эксперты согласны с его универсальностью. Некоторые считают, что рис лучше готовить и употреблять свежим. После приготовления рис не следует оставлять при комнатной температуре, так как это может привести к размножению бактерий. Остатки риса следует охлаждать как можно скорее и использовать в течение 1-2 дней. При правильном разогреве рис сохраняет свои полезные свойства и вкус.
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
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