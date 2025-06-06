Рис и диета — это реально! Узнайте, как снизить калорийность гарнира вдвое

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы любите рис, но придерживаетесь диеты? У нас есть отличные новости: вам не обязательно отказываться от этого вкусного гарнира! Существует простой, но эффективный способ снизить калорийность риса до половины, сохранив при этом его вкус. Секрет заключается в использовании кокосового масла и охлаждении, что изменяет структуру крахмала и делает рис более полезным. Мы расскажем вам, как это сделать!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Рис — один из самых популярных и универсальных гарниров в мире. Он прост в приготовлении, доступен по цене и быстро готовится. Однако те, кто следит за своим питанием, часто избегают риса из-за его высокого содержания углеводов, особенно в белом рисе. Чашка вареного белого риса содержит около 200 калорий. Но что, если можно уменьшить это количество без потери вкуса?

Исследователи из Шри-Ланки разработали метод, который позволяет сделать рис более диетическим. Для этого не требуется сложных ингредиентов или специальных навыков — нужно лишь немного кокосового масла и немного терпения. Секрет заключается в том, как именно готовить рис, утверждает mindmegette.hu.

Как приготовить диетический рис?

Добавьте в кипящую воду чайную ложку кокосового масла. Отварите рис в этой воде, как обычно. Дайте рису остыть, затем поставьте его в холодильник минимум на 12 часов.

Почему это работает?

Охлаждение риса играет ключевую роль. Часть крахмала в рисе превращается в резистентный крахмал, который не переваривается в тонком кишечнике. Это означает, что он не превращается в глюкозу и не влияет на уровень сахара в крови. Рис остается вкусным, но его калорийность снижается на 50-60%.

Повторный нагрев риса не разрушает резистентный крахмал, поэтому его можно разогревать без потери полезных свойств. Однако текстура риса может стать немного суше, но это легко исправить, если нагреть его с небольшим количеством воды или на пару.

Почему это полезно?

Кокосовое масло стабилизирует молекулы крахмала, предотвращая их превращение в быстроусвояемый сахар. Охлаждение усиливает этот эффект, делая рис более диетическим. Резистентный крахмал действует как пищевое волокно, улучшая пищеварение, питая кишечную флору и помогая дольше сохранять чувство сытости.

Важно помнить

Хотя этот метод кажется эффективным, не все эксперты согласны с его универсальностью. Некоторые считают, что рис лучше готовить и употреблять свежим. После приготовления рис не следует оставлять при комнатной температуре, так как это может привести к размножению бактерий. Остатки риса следует охлаждать как можно скорее и использовать в течение 1-2 дней. При правильном разогреве рис сохраняет свои полезные свойства и вкус.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.



