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Всего 2 штучки в день: этот сухофрукт сотворит с вашим телом невероятное

3:27
Еда

Чернослив — это не только вкусный, но и очень полезный сухофрукт, который при умеренном потреблении может оказать положительное влияние на здоровье. Рассмотрим его основные преимущества.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты
  1. Улучшение пищеварения и борьба с запорами. Чернослив богат клетчаткой, включая растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Растворимая клетчатка (пектин) и нерастворимая клетчатка (целлюлоза, гемицеллюлоза) способствуют увеличению объема содержимого кишечника, что помогает регулировать работу пищеварительной системы, облегчая запоры и снижая риск развития геморроя. Кроме того, чернослив содержит сорбит — натуральное слабительное средство, которое способствует мягкому и регулярному опорожнению кишечника.
  2. Антиоксидантная защита и профилактика рака. Полифенолы в черносливе обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск развития хронических заболеваний, включая рак. Исследования показали, что регулярное употребление чернослива может улучшить состояние кишечной микрофлоры, что также способствует профилактике рака толстой кишки.
  3. Детоксикация организма. Чернослив содержит пектин — растворимую клетчатку, которая помогает выводить из организма токсичные вещества, такие как свинец и ртуть. Это особенно важно для тех, кто употребляет рыбу, фрукты и овощи, которые могут содержать тяжелые металлы. Регулярное включение чернослива в рацион способствует естественному очищению организма.
  4. Контроль веса и снижение аппетита. Благодаря высокому содержанию клетчатки, чернослив помогает улучшить пищеварение и снизить аппетит. Клетчатка замедляет процесс переваривания пищи, что способствует длительному чувству насыщения. Это делает чернослив отличным выбором для тех, кто стремится контролировать вес. Полифенолы в черносливе также обладают антидиабетическим эффектом, помогая снизить образование жировой ткани в организме. Однако важно помнить, что не стоит употреблять более двух черносливин в день, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов.
  5. Поддержка здоровья сердечно-сосудистой системы. Пектин, содержащийся в черносливе, помогает снизить уровень холестерина в крови. Он связывается с жирами, поступающими с пищей, и предотвращает их всасывание в кровь, что способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Это помогает предотвратить развитие атеросклероза и связанных с ним заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульты и сердечная недостаточность, пишет italske-bistro.cz.

Чернослив — ценный продукт, который при правильном употреблении может значительно улучшить состояние здоровья. Включение чернослива в ежедневный рацион, особенно на завтрак, поможет поддерживать нормальное пищеварение, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и укрепить иммунитет. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру и не злоупотреблять. Перед внесением изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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