Всего 2 штучки в день: этот сухофрукт сотворит с вашим телом невероятное

3:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Чернослив — это не только вкусный, но и очень полезный сухофрукт, который при умеренном потреблении может оказать положительное влияние на здоровье. Рассмотрим его основные преимущества.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сухофрукты

Улучшение пищеварения и борьба с запорами. Чернослив богат клетчаткой, включая растворимые и нерастворимые пищевые волокна. Растворимая клетчатка (пектин) и нерастворимая клетчатка (целлюлоза, гемицеллюлоза) способствуют увеличению объема содержимого кишечника, что помогает регулировать работу пищеварительной системы, облегчая запоры и снижая риск развития геморроя. Кроме того, чернослив содержит сорбит — натуральное слабительное средство, которое способствует мягкому и регулярному опорожнению кишечника. Антиоксидантная защита и профилактика рака. Полифенолы в черносливе обладают мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Они защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами, и снижают риск развития хронических заболеваний, включая рак. Исследования показали, что регулярное употребление чернослива может улучшить состояние кишечной микрофлоры, что также способствует профилактике рака толстой кишки. Детоксикация организма. Чернослив содержит пектин — растворимую клетчатку, которая помогает выводить из организма токсичные вещества, такие как свинец и ртуть. Это особенно важно для тех, кто употребляет рыбу, фрукты и овощи, которые могут содержать тяжелые металлы. Регулярное включение чернослива в рацион способствует естественному очищению организма. Контроль веса и снижение аппетита. Благодаря высокому содержанию клетчатки, чернослив помогает улучшить пищеварение и снизить аппетит. Клетчатка замедляет процесс переваривания пищи, что способствует длительному чувству насыщения. Это делает чернослив отличным выбором для тех, кто стремится контролировать вес. Полифенолы в черносливе также обладают антидиабетическим эффектом, помогая снизить образование жировой ткани в организме. Однако важно помнить, что не стоит употреблять более двух черносливин в день, чтобы избежать нежелательных побочных эффектов. Поддержка здоровья сердечно-сосудистой системы. Пектин, содержащийся в черносливе, помогает снизить уровень холестерина в крови. Он связывается с жирами, поступающими с пищей, и предотвращает их всасывание в кровь, что способствует снижению уровня "плохого" холестерина. Это помогает предотвратить развитие атеросклероза и связанных с ним заболеваний, таких как сердечные приступы, инсульты и сердечная недостаточность, пишет italske-bistro.cz.

Чернослив — ценный продукт, который при правильном употреблении может значительно улучшить состояние здоровья. Включение чернослива в ежедневный рацион, особенно на завтрак, поможет поддерживать нормальное пищеварение, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и укрепить иммунитет. Однако, как и с любым продуктом, важно соблюдать меру и не злоупотреблять. Перед внесением изменений в рацион рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Уточнения

Черносли́в — чаще всего любая слива в сушёном виде.

