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Топ-5 самых ненавистных блюд советского детства

1:35
Еда

Советское детство — это не только ностальгия по играм во дворе и мультикам, но и воспоминания о еде в детском саду и школьной столовой.

Манная каша
Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манная каша

Многие блюда тогдашнего рациона оставляли далеко не самые приятные впечатления. Ниже — список тех блюд, которые почти все дети запомнили как самые невкусные или даже противные.

1. Манная каша

Вязкая, с комками, без яркого вкуса — манка была испытанием для многих малышей. Иногда её варили настолько жидко, что она просто стекала с ложки.

2. Котлеты из сои (или "заготовки")

Безвкусные и резиновые котлеты часто выдавали за мясо в школьных столовых. Для детей это было разочарованием и поводом не есть.

3. Щи или борщ с кислой капустой

Для многих кислый вкус и тяжесть этого блюда вызывали отторжение, особенно если щи варили слишком долго.

4. Студень (холодец)

Желеобразное блюдо с кусочками мяса или костей внутри — не самое любимое у детей из-за текстуры и вкуса.

5. Картофельное пюре без масла и с комками

Пресное, слипшееся и иногда пересушенное пюре оставляло чувство неудовлетворённости после обеда.

Советское детство — это не только яркие воспоминания, но и моменты, когда приходилось сдерживать гримасу от "вкуснейших" блюд столовой. Но, несмотря на всё, эти блюда стали частью нашей общей истории и ностальгии.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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