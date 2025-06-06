Топ-5 самых ненавистных блюд советского детства

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Советское детство — это не только ностальгия по играм во дворе и мультикам, но и воспоминания о еде в детском саду и школьной столовой.

Фото: commons.wikimedia.org by Miansari66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Манная каша

Многие блюда тогдашнего рациона оставляли далеко не самые приятные впечатления. Ниже — список тех блюд, которые почти все дети запомнили как самые невкусные или даже противные.

1. Манная каша

Вязкая, с комками, без яркого вкуса — манка была испытанием для многих малышей. Иногда её варили настолько жидко, что она просто стекала с ложки.

2. Котлеты из сои (или "заготовки")

Безвкусные и резиновые котлеты часто выдавали за мясо в школьных столовых. Для детей это было разочарованием и поводом не есть.

3. Щи или борщ с кислой капустой

Для многих кислый вкус и тяжесть этого блюда вызывали отторжение, особенно если щи варили слишком долго.

4. Студень (холодец)

Желеобразное блюдо с кусочками мяса или костей внутри — не самое любимое у детей из-за текстуры и вкуса.

5. Картофельное пюре без масла и с комками

Пресное, слипшееся и иногда пересушенное пюре оставляло чувство неудовлетворённости после обеда.

Советское детство — это не только яркие воспоминания, но и моменты, когда приходилось сдерживать гримасу от "вкуснейших" блюд столовой. Но, несмотря на всё, эти блюда стали частью нашей общей истории и ностальгии.