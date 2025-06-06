Топ-5 самых ненавистных блюд советского детства

Советское детство — это не только ностальгия по играм во дворе и мультикам, но и воспоминания о еде в детском саду и школьной столовой.
Многие блюда тогдашнего рациона оставляли далеко не самые приятные впечатления. Ниже — список тех блюд, которые почти все дети запомнили как самые невкусные или даже противные.
1. Манная каша
Вязкая, с комками, без яркого вкуса — манка была испытанием для многих малышей. Иногда её варили настолько жидко, что она просто стекала с ложки.
2. Котлеты из сои (или "заготовки")
Безвкусные и резиновые котлеты часто выдавали за мясо в школьных столовых. Для детей это было разочарованием и поводом не есть.
3. Щи или борщ с кислой капустой
Для многих кислый вкус и тяжесть этого блюда вызывали отторжение, особенно если щи варили слишком долго.
4. Студень (холодец)
Желеобразное блюдо с кусочками мяса или костей внутри — не самое любимое у детей из-за текстуры и вкуса.
5. Картофельное пюре без масла и с комками
Пресное, слипшееся и иногда пересушенное пюре оставляло чувство неудовлетворённости после обеда.
Советское детство — это не только яркие воспоминания, но и моменты, когда приходилось сдерживать гримасу от "вкуснейших" блюд столовой. Но, несмотря на всё, эти блюда стали частью нашей общей истории и ностальгии.
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