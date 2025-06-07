Одна ошибка — и вместо витаминов получите отравление: как обезвредить черешню после покупки

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1:24
Еда

Лето — сезон сладкой и сочной черешни. Но за ярким вкусом может скрываться опасность, особенно если мыть ягоды "на бегу" под холодной водой. Диетологи бьют тревогу: поверхностная промывка не спасает от последствий.

Черешня
Фото: flickr.com by INRA DIST, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Черешня

Почему черешня может быть опасной

Диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью "Национальной службе новостей", что привозную черешню часто обрабатывают специальными веществами, чтобы она дольше хранилась и не теряла товарный вид. Эти химикаты могут вызвать у чувствительных людей неприятные реакции — от сыпи до пищевых расстройств.

Как нужно мыть ягоды

Обычная холодная вода — не помощник.

Специалист рекомендует:

  • использовать горячую воду (не кипяток!)

  • промывать по 30-40 секунд минимум

  • тереть ягоды руками, а не просто держать под струёй

Такой способ помогает смыть не только химию, но и пыль, споры грибков, паразитов и микробы, которые попадают на плоды во время перевозки и хранения.

Кто в группе риска

Даже у одного и того же человека может быть аллергия на немытую черешню и полное отсутствие симптомов — на промытую. Особенно это важно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Лучше перестраховаться, чем искать причины неожиданного недомогания.

Уточнения

Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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