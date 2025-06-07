Одна ошибка — и вместо витаминов получите отравление: как обезвредить черешню после покупки

Лето — сезон сладкой и сочной черешни. Но за ярким вкусом может скрываться опасность, особенно если мыть ягоды "на бегу" под холодной водой. Диетологи бьют тревогу: поверхностная промывка не спасает от последствий.
Диетолог Анна Белоусова рассказала в интервью "Национальной службе новостей", что привозную черешню часто обрабатывают специальными веществами, чтобы она дольше хранилась и не теряла товарный вид. Эти химикаты могут вызвать у чувствительных людей неприятные реакции — от сыпи до пищевых расстройств.
Обычная холодная вода — не помощник.
Специалист рекомендует:
использовать горячую воду (не кипяток!)
промывать по 30-40 секунд минимум
тереть ягоды руками, а не просто держать под струёй
Такой способ помогает смыть не только химию, но и пыль, споры грибков, паразитов и микробы, которые попадают на плоды во время перевозки и хранения.
Даже у одного и того же человека может быть аллергия на немытую черешню и полное отсутствие симптомов — на промытую. Особенно это важно для детей, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Лучше перестраховаться, чем искать причины неожиданного недомогания.
Чере́шня — древесное растение; вид рода Слива семейства Розовые. Как полагают, черешня была известна уже за 8000 лет до н. э. в Анатолии и в Европе — на территории современных Дании и Швейцарии (жителям свайных построек).
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