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Этот трюк с кофе набирает миллионы просмотров: рецепт из Кореи с банановым молоком

1:28
Еда

Когда привычный латте уже не радует, а американо кажется слишком скучным, на сцену выходит Корея — с очередным вирусным напитком, который можно легко повторить дома. Всё, что нужно, — немного бананового молока и любимый кофе.

Кофе с корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кофе с корицей

В чём суть

Южнокорейские блогеры массово готовят необычный холодный напиток: эспрессо + лёд + банановое молоко. И это не просто "вкусненько". Такой кофе получается слоистым по вкусу — немного терпкости от зёрен, мягкость и сладость от молока, плюс лёгкий аромат спелого банана.

Как приготовить

В стакан положите лёд, налейте порцию эспрессо и сверху — банановое молоко. Пропорции — 3 к 1 (кофе — молоко). Не перемешивайте — напиток будет красивым и многослойным. Идеален для летнего дня, фотогеничен и радует вкусом.

Банановое молоко — своё или покупное

Готовое банановое молоко можно найти в супермаркете, но если хочется сделать всё своими руками — легко! Возьмите молоко, добавьте мягкий банан и чуть-чуть сахара. Взбейте в блендере — и вот оно, ваше ароматное дополнение к кофе.

А если банан надоел?

Не вопрос! Попробуйте заменить банановое молоко на клубничное или шоколадное. Вариантов — масса, вкус — всегда необычный, а визуально такой кофе смотрится эффектно и аппетитно.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации. Естественное назначение молока — вскармливание потомства (в том числе и у человека), которое ещё не способно переваривать другую пищу.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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