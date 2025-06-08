Напиток, о котором молчат барные карты: как сварить смородиновый кордиал дома

Лето — идеальное время для ярких напитков. Но если сок уже приелся, а сироп кажется слишком приторным, на помощь приходит кордиал. Особенно из чёрной смородины — насыщенный, освежающий и невероятно ароматный.
Кордиал — это не просто сироп. Он гуще сока и кислее привычных подсластителей. Его можно добавлять в коктейли, разбавлять водой или использовать в качестве летней основы для авторских напитков. И главное — его легко приготовить дома.
Вам понадобятся:
чёрная смородина — 450 г;
сахар — 300 г;
вода — 300 мл;
2 лимона.
Сначала выжмите сок из лимонов и снимите с них цедру. В кастрюле доведите до кипения воду с сахаром, добавьте сок, цедру и ягоды. Варите на среднем огне до мягкости. Затем процедите, перелейте в стерилизованные бутылки и уберите в холодильник. Хранится до месяца.
Добавьте пару ложек кордиала в газировку — и получится летний лимонад. Хотите коктейль?
Вот три идеи:
Сморо́дина чёрная — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Произрастает в районах с умеренным климатом Центральной и Северной Европы и Северной Азии, где предпочитает влажные плодородные почвы. Популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.
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