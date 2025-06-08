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Напиток, о котором молчат барные карты: как сварить смородиновый кордиал дома

1:45
Еда

Лето — идеальное время для ярких напитков. Но если сок уже приелся, а сироп кажется слишком приторным, на помощь приходит кордиал. Особенно из чёрной смородины — насыщенный, освежающий и невероятно ароматный.

Смородина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Смородина

Что такое кордиал, и зачем он нужен

Кордиал — это не просто сироп. Он гуще сока и кислее привычных подсластителей. Его можно добавлять в коктейли, разбавлять водой или использовать в качестве летней основы для авторских напитков. И главное — его легко приготовить дома.

Как сделать смородиновый кордиал

Вам понадобятся:

  • чёрная смородина — 450 г;

  • сахар — 300 г;

  • вода — 300 мл;

  • 2 лимона.

Сначала выжмите сок из лимонов и снимите с них цедру. В кастрюле доведите до кипения воду с сахаром, добавьте сок, цедру и ягоды. Варите на среднем огне до мягкости. Затем процедите, перелейте в стерилизованные бутылки и уберите в холодильник. Хранится до месяца.

Что с ним делать

Добавьте пару ложек кордиала в газировку — и получится летний лимонад. Хотите коктейль?

Вот три идеи:

  • "Летний закат" — смешайте джин, немного кордиала, ликёр Куантро и газировку. Освежает и приятно удивляет ягодным акцентом.
  • "Смородиновый бриз" — текила, кордиал, немного лайма и газировка. Вкус с лёгкой остринкой и кислым послевкусием.
  • "Королевская смородина" — джин, кордиал, малиновый ликёр и тоник. Богатый, многослойный вкус с фруктовой сладостью и лёгкой горчинкой.

Уточнения

Сморо́дина чёрная — листопадный кустарник, вид рода Смородина (Ribes) монотипного семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). Произрастает в районах с умеренным климатом Центральной и Северной Европы и Северной Азии, где предпочитает влажные плодородные почвы. Популярная плодово-ягодная культура, иногда выращивается в качестве декоративного садового растения. Широко культивируется как в промышленных, так и индивидуальных хозяйствах.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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