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Груша без этого — просто перекус: секрет сочетания, который даёт результат

1:24
Еда

Груша — один из самых недооценённых фруктов. Сладкая, сочная, доступная — но мало кто знает, что при правильном сочетании она может стать настоящей поддержкой для кишечника, кожи и сосудов.

Груши
Фото: flickr.com by Procsilas Moscas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Груши

Клетчатка и пребиотики — в одном фрукте

Диетолог Маргарита Королёва рассказала в своём Telegram-канале, что в одной груше содержится до 6 граммов клетчатки. Особенно много её в кожуре — именно там сосредоточены около 40% всех полезных веществ. Груша также содержит инулин — природный пребиотик, который помогает росту полезной микрофлоры в кишечнике.

Витамины для кожи и сосудов

В груше присутствуют витамин K, калий и фосфор — комбинация, которая укрепляет сосуды и улучшает состояние кожи. Особенно полезен этот фрукт в период восстановления после болезней и при стрессовых нагрузках.

Главное — правильно сочетать

Чтобы извлечь из груши максимум пользы, диетолог советует есть её вместе с кожурой и сочетать с белковыми продуктами.

"Комбинируйте с творогом или йогуртом для усиления пробиотического эффекта", — подчёркивает Королёва.

Такой перекус не только сытный, но и поддерживает баланс микрофлоры в кишечнике, особенно если вы восстанавливаетесь после антибиотиков или пережили стресс.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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