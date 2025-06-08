Груша без этого — просто перекус: секрет сочетания, который даёт результат

Груша — один из самых недооценённых фруктов. Сладкая, сочная, доступная — но мало кто знает, что при правильном сочетании она может стать настоящей поддержкой для кишечника, кожи и сосудов.
Диетолог Маргарита Королёва рассказала в своём Telegram-канале, что в одной груше содержится до 6 граммов клетчатки. Особенно много её в кожуре — именно там сосредоточены около 40% всех полезных веществ. Груша также содержит инулин — природный пребиотик, который помогает росту полезной микрофлоры в кишечнике.
В груше присутствуют витамин K, калий и фосфор — комбинация, которая укрепляет сосуды и улучшает состояние кожи. Особенно полезен этот фрукт в период восстановления после болезней и при стрессовых нагрузках.
Чтобы извлечь из груши максимум пользы, диетолог советует есть её вместе с кожурой и сочетать с белковыми продуктами.
"Комбинируйте с творогом или йогуртом для усиления пробиотического эффекта", — подчёркивает Королёва.
Такой перекус не только сытный, но и поддерживает баланс микрофлоры в кишечнике, особенно если вы восстанавливаетесь после антибиотиков или пережили стресс.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
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