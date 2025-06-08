Половина страны даже не пробовала: как обычная свекла стала основой крутого летнего супа

Окрошка — не единственный холодный суп, который спасает в жару. Есть альтернатива поярче, поароматнее и даже полезнее. Если у вас остался квас в холодильнике — самое время приготовить свекольник. Этот суп порадует даже тех, кто равнодушен к холодникам.
Главная фишка — разнообразие зелени. Помимо привычного лука и укропа, можно добавить щавель, крапиву, ботву свёклы или даже мяту. Это придаст супу свежести и насыщенности, говорят кулинары из "Едим Дома". Каждая ложка будет немного разной — и это только плюс.
2 отварные свёклы
2 свежих огурца
4 зубчика чеснока
4 веточки укропа
4 пера зелёного лука
500 мл кваса
по 1 ст. л. горчицы, хрена, оливкового масла
щепотки сахара, соли и перца
Свёклу нарежьте мелко, сбрызните оливковым маслом, присыпьте сахаром и оставьте мариноваться. Огурцы, зелень и чеснок измельчите, добавьте специи, хрен и горчицу, а затем залейте всё квасом. Перемешайте — и суп готов.
Для идеального финала добавьте пару кубиков льда, половинку отварного яйца и горсть зелени. Свекольник получается освежающим, пикантным и очень летним.
Свеко́льник — холодный суп в русской кухне, обнаруживающий сходство с холодным борщом и окрошкой: его готовят из свёклы на хлебном квасе. Тёмно-красный свекольник обладает в меру солёным кисло-сладким вкусом, с ароматом огурцов и укропа и привкусом свёклы.
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