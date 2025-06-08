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Не нужно есть меньше — нужно есть умнее: винный уксус подавляет голод и помогает пищеварению

1:26
Еда

Мы привыкли использовать винный уксус только в заправках, но этот продукт заслуживает куда большего внимания. Он способен не только улучшить вкус блюд, но и помочь сбросить лишнее, контролировать аппетит и ускорить метаболизм.

уксус
Фото: Freepik by 8photo is licensed under Рublic domain
уксус

Что делает уксус полезным

По данным Роскачества, винный уксус содержит сразу несколько активных компонентов, которые работают в комплексе:

  • Уксусная кислота помогает усваивать минералы и стабилизирует уровень сахара в крови.

  • Антиоксиданты защищают клетки от повреждений и преждевременного старения.

  • Органические кислоты активизируют обмен веществ.

  • Аминокислоты поддерживают правильную работу пищеварительной системы.

  • Ферменты и пробиотики улучшают работу кишечника.

Аппетит под контролем

Одна из главных способностей винного уксуса — подавление голода. Он снижает тягу к быстрым углеводам и помогает дольше сохранять чувство насыщения. Это делает его отличным помощником при похудении — особенно в первые недели, когда тяга к сладкому сильнее всего.

Но не всем подойдёт

Несмотря на пользу, винный уксус имеет противопоказания. Его нельзя употреблять при гастрите, язве, заболеваниях печени и почек, а также при аллергии на виноград или уксусную кислоту. Детям до 12 лет он тоже не рекомендован.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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