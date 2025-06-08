Не нужно есть меньше — нужно есть умнее: винный уксус подавляет голод и помогает пищеварению

Мы привыкли использовать винный уксус только в заправках, но этот продукт заслуживает куда большего внимания. Он способен не только улучшить вкус блюд, но и помочь сбросить лишнее, контролировать аппетит и ускорить метаболизм.
По данным Роскачества, винный уксус содержит сразу несколько активных компонентов, которые работают в комплексе:
Уксусная кислота помогает усваивать минералы и стабилизирует уровень сахара в крови.
Антиоксиданты защищают клетки от повреждений и преждевременного старения.
Органические кислоты активизируют обмен веществ.
Аминокислоты поддерживают правильную работу пищеварительной системы.
Ферменты и пробиотики улучшают работу кишечника.
Одна из главных способностей винного уксуса — подавление голода. Он снижает тягу к быстрым углеводам и помогает дольше сохранять чувство насыщения. Это делает его отличным помощником при похудении — особенно в первые недели, когда тяга к сладкому сильнее всего.
Несмотря на пользу, винный уксус имеет противопоказания. Его нельзя употреблять при гастрите, язве, заболеваниях печени и почек, а также при аллергии на виноград или уксусную кислоту. Детям до 12 лет он тоже не рекомендован.
У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
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