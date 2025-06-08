Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это не киноа и не модная чиа: секрет самого недооценённого гарнира прямо из шкафчика
Топ-10 удивительных фактов о мануле, которые вас поразят
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — что выбирают вместо и почему
Сокровища джунглей: археологи нашли города, которых не должно было быть
Очищаем грядки от вредных токсинов — простой метод без затрат и ядов
Правда ли полезен протеиновый йогурт? Или это просто коммерческий ход? Отвечают диетологи
Старость — не слабость: как женщины 60+ захватывают спортзалы
Как не платить за сантехника: инструкции по устранению 5 частых проблем в ванной
Свежая, охлаждённая, мороженая: какой турецкой рыбе отдала предпочтение Россия

На тарелке выглядит как премиум-ужин, а стоит копейки: всего один неожиданный овощ

1:37
Еда

Хрустящая корочка, нежная серединка и аромат пряностей — это вовсе не про мясо. Стейки из цветной капусты могут удивить даже тех, кто обычно не признаёт овощные ужины. Готовятся просто, выглядят эффектно, а главное — полезны и не перегружают желудок вечером.

Стейки из цветной капусты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стейки из цветной капусты

Минимум ингредиентов — максимум вкуса

Для основы вам понадобится:

  • 1 головка цветной капусты

  • 2 столовые ложки оливкового масла

  • 0,5 ч. л. копчёной паприки

  • Перец по вкусу

Можно добавить и другие специи: куркуму, чесночный порошок или карри — всё зависит от настроения.

Как готовить

Разогрейте духовку до 220°C. Застелите противень бумагой для выпечки. Капусту разрежьте поперёк на толстые ломтики — "стейки". Аккуратно смажьте каждый кусочек маслом и посыпьте специями. Отправьте в духовку на 15-20 минут, пока не появится золотистая корочка.

Идеальные дополнения

Готовое блюдо можно подавать с пикантной сальсой — она добавит остринки и свежести. А если хочется более сытного вкуса, посыпьте сверху немного тёртого сыра — он расплавится от тепла и превратит овощ в нечто особенное.

Когда хочется лёгкости и уюта

Этот ужин — идеальный вариант для буднего вечера: не отнимает много времени, не требует экзотических продуктов и легко адаптируется под личные вкусы. Отличная альтернатива мясу, когда хочется чего-то простого, но необычного.

Уточнения

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L., при современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Botrytis Group.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Недвижимость
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки Аудио 
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Авто
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом
Последние материалы
Мировая картошка: как её жарят в Перу, США, Германии, Индии и не только
На тарелке выглядит как премиум-ужин, а стоит копейки: всего один неожиданный овощ
Секрет блеска после моря: обычная бутылка решает проблему за 3 минуты
Перевозка любимца в жару: основные правила, которые спасут ему жизнь
Дефицит и десерт: советская сладкая жизнь по талонам
Российская армия развивает наступление в Днепропетровской области на самом опасном для ВСУ направлении
Ваш уровень сахара в крови: что считать нормой и когда стоит обратиться к врачу
Посадил один раз — и наслаждаешься каждый год: 5 цветов без проблем
Луна сольётся с двумя планетами: невидимые станут явными
Люксовые пляжи Бодрума ставят ценник как за пятизвёздочный отель — туристы в шоке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.