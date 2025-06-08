На тарелке выглядит как премиум-ужин, а стоит копейки: всего один неожиданный овощ

Хрустящая корочка, нежная серединка и аромат пряностей — это вовсе не про мясо. Стейки из цветной капусты могут удивить даже тех, кто обычно не признаёт овощные ужины. Готовятся просто, выглядят эффектно, а главное — полезны и не перегружают желудок вечером.
Для основы вам понадобится:
1 головка цветной капусты
2 столовые ложки оливкового масла
0,5 ч. л. копчёной паприки
Перец по вкусу
Можно добавить и другие специи: куркуму, чесночный порошок или карри — всё зависит от настроения.
Разогрейте духовку до 220°C. Застелите противень бумагой для выпечки. Капусту разрежьте поперёк на толстые ломтики — "стейки". Аккуратно смажьте каждый кусочек маслом и посыпьте специями. Отправьте в духовку на 15-20 минут, пока не появится золотистая корочка.
Готовое блюдо можно подавать с пикантной сальсой — она добавит остринки и свежести. А если хочется более сытного вкуса, посыпьте сверху немного тёртого сыра — он расплавится от тепла и превратит овощ в нечто особенное.
Этот ужин — идеальный вариант для буднего вечера: не отнимает много времени, не требует экзотических продуктов и легко адаптируется под личные вкусы. Отличная альтернатива мясу, когда хочется чего-то простого, но необычного.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная. Ранее совместно с капустой Романеско выделялась как самостоятельная ботаническая разновидность этого вида — Brassica oleracea L. var. botrytis L., при современном подходе в соответствии с правилами МКБН корректным названием группы сортов является Brassica oleracea Botrytis Group.
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