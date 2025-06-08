Это не киноа и не модная чиа: секрет самого недооценённого гарнира прямо из шкафчика

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1:44
Еда

Когда встал вопрос, что подать на гарнир — макароны, картошку или гречку, — учёные предложили совершенно другой вариант. Он полезнее и для сердца, и для мозга, и даже для профилактики рака.

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Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
нут

Гарнир из бобовых: эксперимент показал результат

В исследовании Иллинойсского технологического института приняли участие 72 человека с преддиабетом. В течение 12 недель каждый из них ел по 200 граммов нута, чёрной фасоли или риса. И вот что выяснилось.

Нут снижает холестерин, фасоль борется с воспалением

Нут помогал снизить уровень "плохого" холестерина, а чёрная фасоль уменьшала воспалительные процессы в организме — в частности, снижался уровень интерлейкина-6. Это особенно важно для тех, у кого есть риски сердечно-сосудистых заболеваний и нарушения обмена веществ.

Поддержка не только сердца

Бобовые — это ещё и мощный источник изофлавонов. Эти растительные вещества действуют как природные эстрогены, поддерживают здоровье костей, мозга и сердца. Кроме того, они снижают риск развития рака, связанного с гормональным фоном, включая рак груди и яичников.

Как включить в рацион

Подойдут замоченные, замороженные или консервированные варианты (главное — без избытка соли и добавок). Такой гарнир легко заменить привычный гарнир без потерь во вкусе.

Есть нюанс

Если у вас чувствительный желудок, стоит проконсультироваться с врачом. Бобовые не всегда легко усваиваются и могут вызывать дискомфорт — особенно при хронических проблемах с ЖКТ.

Уточнения

Бара́ний нут — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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