Сыр как русская рулетка: в каких случаях можно отравиться даже элитным продуктом

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Сыры с плесенью — изысканный деликатес. Но можно ли отравиться этим "элитным" продуктом или даже подхватить грибок? Ответ не так очевиден, как кажется.

Фото: freepik сыр с плесенью

Безопасна ли плесень на сыре

Диетолог Елена Соломатина уверяет: сама по себе благородная плесень, выращенная в контролируемых условиях, — безопасна. Она специально культивируется для употребления в пищу и не несёт вреда здоровому человеку.

Когда сыр превращается в угрозу

Но опасность появляется, когда нарушаются условия хранения. Просроченные сыры с плесенью — не просто неприятный запах. Это идеальная среда для размножения патогенных бактерий, включая листерии. Эти микроорганизмы могут вызвать листериоз — инфекцию, опасную для печени, лимфатических узлов и даже центральной нервной системы.

Обычная плесень — не благородная

Если плесень появляется на обычном сыре, который изначально не был предназначен для этого, — речь уже идёт не о гастрономии, а о токсинах. В таких случаях продукты содержат вредные вещества, способные вызвать пищевое отравление. Даже небольшой кусочек "поражённого" сыра может стать причиной серьёзных симптомов.

Кому точно стоит отказаться

Особая категория риска — люди с грибковыми заболеваниями, такими как кандидоз. Даже "правильная" плесень может взаимодействовать с уже существующей патогенной флорой в организме и ухудшить течение болезни.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

