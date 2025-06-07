Пропустишь — пожалеешь: простой овощ, который превращает тренировку в результат

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

После занятий спортом рука чаще всего тянется к шейкеру с протеином или к сладкому напитку. Но эксперты уверяют: куда полезнее — простой помидор. Да-да, обычный красный томат может дать организму куда больше, чем модные добавки.

Фото: Own work by Pluma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томаты черри

Антиоксиданты вместо сахара

Агроэксперты объясняют: в помидорах много ликопина — мощного антиоксиданта, который помогает мышцам быстрее восстановиться и снимает воспаление. Это особенно важно после тяжёлых нагрузок, когда тело нуждается в поддержке.

Витаминный заряд и баланс

Помидоры богаты витаминами A и C, а также калием. Последний — ключевой элемент для восстановления электролитного баланса, который нарушается при обильном потоотделении. Иными словами, томат помогает не только мышцам, но и всей нервной системе.

Томат — для бодрости и настроения

Исследования показывают, что томаты способствуют выработке серотонина — того самого "гормона счастья". После тренировки он особенно нужен: снимает напряжение, улучшает настроение и помогает быстрее вернуться в рабочий ритм.

Когда и как есть

Лучшее время для томатного перекуса — в течение 30-60 минут после тренировки. Удобнее всего брать с собой черри: их не нужно резать, они не текут и не требуют особых условий хранения. Но подойдут и обычные томаты — если заранее нарезать их в контейнер.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. Рассматриваются преимущественно в контексте окисления органических соединений.

