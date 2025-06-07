Выглядело красиво, а закончилось капельницей: какие напитки опаснее водки

Алкогольные коктейли давно стали любимцами вечеринок — яркие, сладкие, легко пьют даже те, кто "вообще не пьёт". Но именно за этой кажущейся безобидностью скрывается настоящая опасность.
Терапевт Елена Шураева предупреждает: алкогольные коктейли — это не праздник, а ловушка. Их готовят из алкоголя, сиропов, соков и газировки, но зачастую под красивым вкусом и запахом прячутся некачественные компоненты. Уловить подделку почти невозможно — спирт замаскирован полностью.
Сахар и углеводы, которые содержатся в коктейлях, усиливают всасывание этанола. По словам врача, это ускоряет опьянение на 30-40%. То есть вы можете выпить меньше, а "накроет" сильнее. Особенно это опасно в непривычной обстановке, на жаре или натощак.
Коктейли на основе кофеина или энергетиков — отдельная беда. Они создают ложное ощущение бодрости, хотя на деле перегружают сердечно-сосудистую систему. Человек не чувствует усталости, переоценивает силы — а тело в это время работает на износ.
Главная проблема — невозможно понять, сколько ты выпил.
"Считать рюмки водки проще, чем отслеживать содержание спирта в "Космополитене" или "Маргарите"", — отмечает Шураева.
Именно коктейли чаще всего становятся причиной тяжёлых отравлений и потери контроля над собой.
Во́дка — крепкий алкогольный напиток, бесцветный водно-спиртовой раствор с характерным вкусом и ярко выраженным спиртовым запахом.
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