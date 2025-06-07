Пища для ума — не миф: что едят отличники в день сдачи ЕГЭ

Июнь — месяц экзаменов, и для школьников с ЕГЭ, и для студентов с сессией это настоящее испытание. Но подготовка — это не только учебники. То, что мы едим и как отдыхаем, тоже влияет на итог.
Перед экзаменами многие полагаются на кофе, энергетики, шоколадки и фастфуд. Увы, это не помогает: скачки сахара и переизбыток кофеина мешают концентрироваться, вызывают усталость и нарушают сон. А без полноценного 8-часового отдыха мозг просто отказывается работать.
В рационе должны быть:
орехи (особенно грецкие),
жирная рыба (лосось, скумбрия),
яйца,
цельнозерновые каши,
немного тёмного шоколада.
Такой набор помогает улучшить память и поддерживает концентрацию.
Утром — питательный, но лёгкий завтрак: омлет с авокадо и любой фрукт.
Если экзамен во второй половине дня, на обед подойдут макароны, картофель, рис с овощами.
С собой в аудиторию возьмите воду и кусочек горького шоколада — он даст заряд бодрости без перегрузки.
Полезны короткие прогулки, лёгкая зарядка или йога между подходами. Движение помогает снизить тревожность и сохранить энергию.
Опрошенные эксперты также советуют разбить подготовку на блоки: 45 минут учёбы, затем пауза. Теорию — утром, практику — вечером. И никаких соцсетей на перерыве: они крадут внимание и повышают стресс.
Еди́ный госуда́рственный экза́мен (ЕГЭ) — централизованно проводимый в Российской Федерации экзамен в средних учебных заведениях — школах, лицеях и гимназиях, форма проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования. Служит одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным экзаменом в вузы.
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