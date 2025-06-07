Эта кукуруза довела гостей до споров: готовим по-мексикански с сыром и лаймом

Кукуруза — частая гостья на летнем столе, но чаще всего — в скучном виде. Хотите удивить себя и гостей? Приготовьте её по-мексикански! Это блюдо называют Элоте, и оно не зря стало уличным хитом Латинской Америки.
Вам нужно:
4 очищенных початка кукурузы
100 г сливочного масла
100 г феты
50 г майонеза
Лайм для подачи
Обжарьте початки на гриле 7-10 минут до румяной корочки. Затем обваляйте их в растопленном сливочном масле, смажьте майонезом и щедро посыпьте тёртой фетой. Перед подачей сбрызните соком лайма — это придаст свежести и завершит вкус.
Если хочется больше остроты — легко! Вот несколько популярных мексиканских специй и соусов, которые можно использовать:
Для лёгкой пикантности — щепотка кайенского перца
Хотите немного бодрости? Нарежьте свежий халапеньо
Для яркого вкуса — молотый чили
А если ищете огонь — добавьте несколько капель соуса табаско
Можно комбинировать — и каждый раз получится что-то новое.
Этот способ приготовления кукурузы делает её не просто гарниром, а полноценной закуской, которая исчезает со стола первой. Сочно, ароматно, с небольшой остринкой — именно то, что нужно жарким вечером. И, главное, готовится элементарно!
Кукуру́за са́харная — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae). Помимо культурной кукурузы, род Кукуруза включает четыре вида — Zea diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea nicaraguensis — и три дикорастущих подвида Zea mays: ssp. parviglumis, ssp. mexicana и ssp. huehuetenangensis. Считается, что многие из названных таксонов играли роль в селекции культурной кукурузы в древней Мексике.
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