Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автобусный транспорт в СССР: особенности маршрутов и эксплуатации
Эти ошибки совершают все, кто только получил права: как выбрать первый автомобиль и не пожалеть
Россия — Нигерия: ничья с лёгким африканским акцентом
Май удивил застройщиков: в новостройках — резкое падение продаж
50 лет без пересадки: растения, которые не просят внимания— просто посадите и забудьте
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Как правильно пить воду, чтобы зарядить мозг и избежать усталости — 5 правил
Не позволяйте жаре испортить здоровье: 6 советов по использованию кондиционера с умом
Бицепс, трицепс, предплечья: полный гид по тренировке рук

Эта кукуруза довела гостей до споров: готовим по-мексикански с сыром и лаймом

1:30
Еда

Кукуруза — частая гостья на летнем столе, но чаще всего — в скучном виде. Хотите удивить себя и гостей? Приготовьте её по-мексикански! Это блюдо называют Элоте, и оно не зря стало уличным хитом Латинской Америки.

кукуруза на мангале
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
кукуруза на мангале

Что понадобится

Вам нужно:

  • 4 очищенных початка кукурузы

  • 100 г сливочного масла

  • 100 г феты

  • 50 г майонеза

  • Лайм для подачи

Обжарьте початки на гриле 7-10 минут до румяной корочки. Затем обваляйте их в растопленном сливочном масле, смажьте майонезом и щедро посыпьте тёртой фетой. Перед подачей сбрызните соком лайма — это придаст свежести и завершит вкус.

Добавьте характер

Если хочется больше остроты — легко! Вот несколько популярных мексиканских специй и соусов, которые можно использовать:

  • Для лёгкой пикантности — щепотка кайенского перца

  • Хотите немного бодрости? Нарежьте свежий халапеньо

  • Для яркого вкуса — молотый чили

  • А если ищете огонь — добавьте несколько капель соуса табаско

Можно комбинировать — и каждый раз получится что-то новое.

Летний хит — теперь у вас на кухне

Этот способ приготовления кукурузы делает её не просто гарниром, а полноценной закуской, которая исчезает со стола первой. Сочно, ароматно, с небольшой остринкой — именно то, что нужно жарким вечером. И, главное, готовится элементарно!

Уточнения

Кукуру́за са́харная — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae). Помимо культурной кукурузы, род Кукуруза включает четыре вида — Zea diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea nicaraguensis — и три дикорастущих подвида Zea mays: ssp. parviglumis, ssp. mexicana и ssp. huehuetenangensis. Считается, что многие из названных таксонов играли роль в селекции культурной кукурузы в древней Мексике. 
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Правда ТВ
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном Аудио 
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Домашние животные
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров Аудио 
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи
Садоводство, цветоводство
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи Аудио 
Популярное
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров

В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?

Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Забудьте про джинсы: эти 10 вещей подарят вам лёгкость и стиль в летнюю жару
Иск на 250 миллионов: Минобороны выступил в качестве истца против Института инженерной физики
Хотел унизить, но получил отпор: не поверите, как Аврора Киба ответила Киркорову, заявившему, что она не существует как личность
Под джунглями Мексики найдено чудо древней инженерии: что скрывают руины города майя
Постельные клопы стали нашими спутниками — и это не случайность
Эта одна ошибка при пересадке может лишить петунию пышного цветения
Пять минут на жаре — и вы под следствием: что грозит владельцу за животное в машине
Топ-5 самых распространённых ошибок при самостоятельном ремонте автомобиля и как их избежать
Похожи, как братья, но растут в разных условиях: в чём Jetta VS5 уступает Skoda Karoq
Руки скользят, нервы сдают: вот три неожиданных способа справиться с крышкой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.