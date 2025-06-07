Эта кукуруза довела гостей до споров: готовим по-мексикански с сыром и лаймом

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Кукуруза — частая гостья на летнем столе, но чаще всего — в скучном виде. Хотите удивить себя и гостей? Приготовьте её по-мексикански! Это блюдо называют Элоте, и оно не зря стало уличным хитом Латинской Америки.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain кукуруза на мангале

Что понадобится

Вам нужно:

4 очищенных початка кукурузы

100 г сливочного масла

100 г феты

50 г майонеза

Лайм для подачи

Обжарьте початки на гриле 7-10 минут до румяной корочки. Затем обваляйте их в растопленном сливочном масле, смажьте майонезом и щедро посыпьте тёртой фетой. Перед подачей сбрызните соком лайма — это придаст свежести и завершит вкус.

Добавьте характер

Если хочется больше остроты — легко! Вот несколько популярных мексиканских специй и соусов, которые можно использовать:

Для лёгкой пикантности — щепотка кайенского перца

Хотите немного бодрости? Нарежьте свежий халапеньо

Для яркого вкуса — молотый чили

А если ищете огонь — добавьте несколько капель соуса табаско

Можно комбинировать — и каждый раз получится что-то новое.

Летний хит — теперь у вас на кухне

Этот способ приготовления кукурузы делает её не просто гарниром, а полноценной закуской, которая исчезает со стола первой. Сочно, ароматно, с небольшой остринкой — именно то, что нужно жарким вечером. И, главное, готовится элементарно!

Уточнения

Кукуру́за са́харная — однолетнее травянистое культурное растение, единственный культурный представитель рода Кукуруза (Zea) семейства Злаки (Poaceae). Помимо культурной кукурузы, род Кукуруза включает четыре вида — Zea diploperennis, Zea perennis, Zea luxurians, Zea nicaraguensis — и три дикорастущих подвида Zea mays: ssp. parviglumis, ssp. mexicana и ssp. huehuetenangensis. Считается, что многие из названных таксонов играли роль в селекции культурной кукурузы в древней Мексике.



