Руки скользят, нервы сдают: вот три неожиданных способа справиться с крышкой

Банка с огурцами или вареньем, которую никак не удаётся открыть, способна вывести из себя даже самого терпеливого. Ткань, кухонные перчатки — всё бесполезно? Не спешите звать соседа с пассатижами. Есть простые и безопасные методы, которые действительно работают.
Канцелярская резинка — ваш новый герой на кухне. Просто намотайте её на крышку, особенно в месте, где она соединяется с банкой. Это увеличит сцепление и поможет открыть банку без боли в пальцах и страха перед стеклянным взрывом.
Металл расширяется от нагревания — это физика. Окуните банку (не холодную!) крышкой вниз в горячую воду на 1-2 минуты. Либо прогрейте металлическую часть феном. После этого крышка обычно поддаётся легко, как будто и не сопротивлялась.
Если два предыдущих способа не сработали, переверните банку вверх дном и капните немного растительного масла в щель между крышкой и горлышком. Подождите минуту — масло проникнет внутрь и уменьшит трение. Крышка откроется почти без усилий.
Никакого открытого огня, ножей и молотков. Это не ускорит дело, зато легко можно обжечься, разбить стекло или порезаться. Сохраняйте спокойствие — и банку, и нервы.
Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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