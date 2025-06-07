Руки скользят, нервы сдают: вот три неожиданных способа справиться с крышкой

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Банка с огурцами или вареньем, которую никак не удаётся открыть, способна вывести из себя даже самого терпеливого. Ткань, кухонные перчатки — всё бесполезно? Не спешите звать соседа с пассатижами. Есть простые и безопасные методы, которые действительно работают.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солёные огурцы

Способ 1: резинка на крышку

Канцелярская резинка — ваш новый герой на кухне. Просто намотайте её на крышку, особенно в месте, где она соединяется с банкой. Это увеличит сцепление и поможет открыть банку без боли в пальцах и страха перед стеклянным взрывом.

Способ 2: теплом по металлу

Металл расширяется от нагревания — это физика. Окуните банку (не холодную!) крышкой вниз в горячую воду на 1-2 минуты. Либо прогрейте металлическую часть феном. После этого крышка обычно поддаётся легко, как будто и не сопротивлялась.

Способ 3: немного масла

Если два предыдущих способа не сработали, переверните банку вверх дном и капните немного растительного масла в щель между крышкой и горлышком. Подождите минуту — масло проникнет внутрь и уменьшит трение. Крышка откроется почти без усилий.

Главное — не рискуйте

Никакого открытого огня, ножей и молотков. Это не ускорит дело, зато легко можно обжечься, разбить стекло или порезаться. Сохраняйте спокойствие — и банку, и нервы.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

