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Арбузная ловушка 2025: чем заманивают на рынок и кто окажется в больнице

1:41
Еда

Вкус лета может обернуться больничной койкой. В 2025 году арбузный сезон в России сдвинулся минимум на две недели из-за холодной весны. А это значит, что первые ягоды на прилавках — скорее маркетинговый трюк, чем подарок природы.

Арбузы
Фото: Adobe Stock by Klymentii, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы

Химия вместо солнца

Недобросовестные поставщики часто торопят природу: используют ускорители роста и нитраты, чтобы арбузы выглядели аппетитно уже в июне. Но за внешней зрелостью может скрываться опасность.

Советы врача: на что обращать внимание

Гастроэнтеролог Юлия Сластен в интервью "Подмосковью сегодня" предупредила:

"Не торопитесь попробовать арбуз летом, подождите как минимум до июля".

Эксперт рекомендует не полагаться только на внешний вид и внимательно изучать этикетки: если арбуз привезён из южных регионов, вспомните, какой была весна. Даже Краснодарский край в этом году запаздывает с урожаем.

Риск для здоровья — не миф

Симптомы отравления нитратами — это не только расстройство желудка. Возможны рвота, головная боль, жар. Особенно уязвимы дети, пожилые и люди с хроническими болезнями ЖКТ. Им особенно важно не игнорировать первые признаки недомогания и обращаться к врачу при малейших подозрениях.

Подождите — оно того стоит

Настоящие, сладкие и безопасные арбузы появятся ближе к июлю. Так что не стоит рисковать здоровьем ради сомнительной ягоды. Лето ещё впереди — и оно должно быть вкусным, но безопасным.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae). В зависимости от сорта может быть столового или кормового назначения. В качестве кормового также используется арбуз кормовой (Citrullus colocynthoides).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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