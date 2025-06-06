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Выглядит просто, но один шаг в рецепте всё меняет — торт, который удивит даже маму

Еда

Иногда после долгого дня хочется порадовать себя чем-то сладким — но так, чтобы и не стоять часами у плиты. Этот рецепт именно такой: простой, быстрый и до безумия вкусный.

Шоколадный рулет
Фото: commons.wikimedia.org by Mitantig, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадный рулет

В Сети всё чаще всплывает домашняя версия торта "Полено" — всего три ингредиента, полчаса времени, и у вас готов десерт, который не стыдно поставить на праздничный стол. А если внезапно нагрянули гости или просто хочется чего-то "к чаю" — это идеальный вариант.

Что понадобится:

  • 450 г слоеного бездрожжевого теста

  • 100 г сливочного масла

  • 1 банка сгущёнки

Сначала нарежьте тесто тонкими полосками и отправьте в духовку — запекайте до золотистой корочки. Пока тесто румянится, взбейте крем: масло + сгущёнка = нежность в чистом виде.

Теперь магия сборки: как в "Наполеоне", чередуйте слои хрустящего теста с кремом. Главное — сделать всё в виде рулета, используя пищевую пленку. Этот приём поможет торту не развалиться и пропитаться как надо.

Готовый рулет оставьте в холодильнике минимум на 3-4 часа, а перед подачей можно на 20 минут отправить в морозилку — станет плотным, и нарезать будет проще.

Минимум усилий — максимум удовольствия. Такой рецепт точно стоит сохранить в закладки.

Уточнения

Торт — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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