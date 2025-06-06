Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24

 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски

0:59
Еда

Суп — это не просто первое блюдо. Это эмоция. В разных странах его варят с любовью и характером: итальянцы — с фасолью и пастой, арабы — с чечевицей и пряностями, славяне — с капустой и свеклой.

минестроне
Фото: commons.wikimedia.org by El Nuevo Doge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
минестроне

Вот вам три маршрута для супного турне.

Варианты

Итальянский минестроне

Овощи, фасоль, паста, оливковое масло, немного пармезана сверху. Лёгкий, витаминный, душевный.

Восточный суп с красной чечевицей

Ароматный, насыщенный, с тмином, паприкой и лимонным соком. Варится быстро, а согревает надолго.

Русский борщ (упрощённый)

Все по классике, но быстрее: натёртая свекла, тушёные овощи, капуста и укроп. Подаётся со сметаной и чёрным хлебом.

В итоге каждая ложка — как новая страна. И нет виз, очередей и границ — только аромат и уют.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Авто
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Последние материалы
Секрет в семечках: что ест человек, у которого не седеют виски
Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи
 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски
Экологический сбор взлетает: какие товары подорожают в 4-5 раз
Кризис среднего возраста: Арнольд Шварценеггер обзавёлся домашним зоопарком
Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры
Красивые, но коварные: что скрывают привычные растения на подоконнике
Чем покрасить фасад дачного дома, чтобы не перекрашивать каждые два года
Питомец в машине: одна летняя ошибка, которая стоит жизни
Импортозамещение в действии: что скрывает новый российский аналог Flightradar24
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.