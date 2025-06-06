 Супы мира: согрейся по-итальянски, по-восточному и по-славянски

Суп — это не просто первое блюдо. Это эмоция. В разных странах его варят с любовью и характером: итальянцы — с фасолью и пастой, арабы — с чечевицей и пряностями, славяне — с капустой и свеклой.
Вот вам три маршрута для супного турне.
Итальянский минестроне
Овощи, фасоль, паста, оливковое масло, немного пармезана сверху. Лёгкий, витаминный, душевный.
Восточный суп с красной чечевицей
Ароматный, насыщенный, с тмином, паприкой и лимонным соком. Варится быстро, а согревает надолго.
Русский борщ (упрощённый)
Все по классике, но быстрее: натёртая свекла, тушёные овощи, капуста и укроп. Подаётся со сметаной и чёрным хлебом.
В итоге каждая ложка — как новая страна. И нет виз, очередей и границ — только аромат и уют.
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