Те самые блины из детства: один вкус и вы снова на кухне у бабушки

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Миллионы помнят эти блины. Тонкие, кружевные, с неповторимым вкусом — именно так их готовили по ГОСТу. Те, кто застал то время, до сих пор с ностальгией вспоминают этот кулинарный символ эпохи. Хорошая новость: приготовить такие же — абсолютно реально и сегодня!

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Фаршированные блины

Вам понадобится

Мука — 400 г

Сахар — 30 г

Растительное масло — 20 мл

Яйца — 3 шт.

Молоко — 1 литр

Соль — 5 г

Как повторить советский шедевр

Взбиваем основу: миксером взбейте яйца с сахаром добела, до пышной светлой массы. Соединяем с молоком и мукой: тонкой струйкой влейте молоко во взбитые яйца. Добавьте половину всей муки, тщательно перемешайте до однородности. Оставшуюся муку вводите постепенно, продолжая перемешивать, чтобы не было комочков. Отдых теста — секрет эластичности: готовое тесто оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Это ключевой момент! Тесто "успокоится", клейковина разойдется, и блины не будут рваться. Выпекаем: разогрейте сковороду (хорошо подойдет чугунная или блинная с толстым дном), слегка смажьте маслом только перед первым блином. Наливайте тесто тонким слоем, распределяя по сковороде. Жарьте до золотистых кружевных краев с обеих сторон. Наслаждаемся: готовые блины получаются тонкими, эластичными и нежными. Идеальная основа для любой начинки: мясной фарш, картошка с луком, рис с яйцом, грибы или творог.

Ностальгические, тонкие и кружевные — такие блины готовили в каждой семье, и вы можете воссоздать их вкус у себя дома.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

