Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему 2500 человек ежегодно выбирают Джерси как новый дом? Узнайте секрет его популярности!
Солнечные очки вышли из тени — и теперь командуют стилем
Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор
Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение
Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе
Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми
Маленькие цели — большой результат: спортивная мотивация, которая действительно работает
Салон не кафе — кофе тут опаснее, чем кажется
Угроза с неба? Телескоп нашёл семь астероидов возле Земли — что это значит

Те самые блины из детства: один вкус и вы снова на кухне у бабушки

1:49
Еда

Миллионы помнят эти блины. Тонкие, кружевные, с неповторимым вкусом — именно так их готовили по ГОСТу. Те, кто застал то время, до сих пор с ностальгией вспоминают этот кулинарный символ эпохи. Хорошая новость: приготовить такие же — абсолютно реально и сегодня!

Фаршированные блины
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фаршированные блины

Вам понадобится

  • Мука — 400 г
  • Сахар — 30 г
  • Растительное масло — 20 мл
  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко — 1 литр
  • Соль — 5 г

Как повторить советский шедевр

  1. Взбиваем основу: миксером взбейте яйца с сахаром добела, до пышной светлой массы.
  2. Соединяем с молоком и мукой: тонкой струйкой влейте молоко во взбитые яйца. Добавьте половину всей муки, тщательно перемешайте до однородности. Оставшуюся муку вводите постепенно, продолжая перемешивать, чтобы не было комочков.
  3. Отдых теста — секрет эластичности: готовое тесто оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Это ключевой момент! Тесто "успокоится", клейковина разойдется, и блины не будут рваться.
  4. Выпекаем: разогрейте сковороду (хорошо подойдет чугунная или блинная с толстым дном), слегка смажьте маслом только перед первым блином. Наливайте тесто тонким слоем, распределяя по сковороде. Жарьте до золотистых кружевных краев с обеих сторон.
  5. Наслаждаемся: готовые блины получаются тонкими, эластичными и нежными. Идеальная основа для любой начинки: мясной фарш, картошка с луком, рис с яйцом, грибы или творог.

Ностальгические, тонкие и кружевные — такие блины готовили в каждой семье, и вы можете воссоздать их вкус у себя дома.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Тряпка не поможет: как забыть о запотевших стёклах даже в самую сырую погоду
Авто
Тряпка не поможет: как забыть о запотевших стёклах даже в самую сырую погоду Аудио 
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну
Домашние животные
Их выпустили ради эксперимента — а получили пищевую революцию и экологическую войну Аудио 
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Наука и техника
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Армения близка к потере государственности, России переживать не надо Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Солнечные очки вышли из тени — и теперь командуют стилем
Насыпьте эту смесь под каждую луковицу — и весь урожай будет как на подбор
Пушистая копия: как кошка отражает ваше настроение
Бородина и Сердюков удивили гостей роскошным меню: трюфели, вагю и устрицы на свадьбе
Мягкая стирка — жестокий итог: эти вещи могут выйти не только чистыми
Маленькие цели — большой результат: спортивная мотивация, которая действительно работает
Салон не кафе — кофе тут опаснее, чем кажется
Угроза с неба? Телескоп нашёл семь астероидов возле Земли — что это значит
Эти продукты незаметно меняют женский организм — и дело не только в витаминах
Скальпель в Орландо, пациент в Анголе — всё прошло так, будто они были рядом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.