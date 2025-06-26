Те самые блины из детства: один вкус и вы снова на кухне у бабушки

Миллионы помнят эти блины. Тонкие, кружевные, с неповторимым вкусом — именно так их готовили по ГОСТу. Те, кто застал то время, до сих пор с ностальгией вспоминают этот кулинарный символ эпохи. Хорошая новость: приготовить такие же — абсолютно реально и сегодня!
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Фаршированные блины
Вам понадобится
Мука — 400 г
Сахар — 30 г
Растительное масло — 20 мл
Яйца — 3 шт.
Молоко — 1 литр
Соль — 5 г
Как повторить советский шедевр
Взбиваем основу: миксером взбейте яйца с сахаром добела, до пышной светлой массы.
Соединяем с молоком и мукой: тонкой струйкой влейте молоко во взбитые яйца. Добавьте половину всей муки, тщательно перемешайте до однородности. Оставшуюся муку вводите постепенно, продолжая перемешивать, чтобы не было комочков.
Отдых теста — секрет эластичности: готовое тесто оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Это ключевой момент! Тесто "успокоится", клейковина разойдется, и блины не будут рваться.
Выпекаем: разогрейте сковороду (хорошо подойдет чугунная или блинная с толстым дном), слегка смажьте маслом только перед первым блином. Наливайте тесто тонким слоем, распределяя по сковороде. Жарьте до золотистых кружевных краев с обеих сторон.
Наслаждаемся: готовые блины получаются тонкими, эластичными и нежными. Идеальная основа для любой начинки: мясной фарш, картошка с луком, рис с яйцом, грибы или творог.
Ностальгические, тонкие и кружевные — такие блины готовили в каждой семье, и вы можете воссоздать их вкус у себя дома.
Уточнения
Блины́ (от праслав. *mlinъ - др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.