Пена, как облако, вкус, как в Италии: как повторить кофейный шедевр за пять минут дома

2:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите капучино с нежной пенкой и насыщенным вкусом, как в кофейне, но без лишних трат? Это реально! Несколько простых хитростей помогут превратить обычные ингредиенты в изысканный напиток прямо на вашей кухне.

Фото: unsplash.com by Афина Лам, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Основа – кофе

Приготовьте кофе любым удобным способом: в турке, френч-прессе или даже с помощью фильтр-пакета. Главное – используйте свежемолотые зерна и аккуратно процедите, чтобы избежать гущи.

Пропорции – дело вкуса

Не бойтесь экспериментировать! Даже если классика предполагает равные части кофе, молока и пены, найдите свой идеальный баланс между крепостью и нежностью.

Молоко – правильный нагрев

Ключ к идеальной пенке – температура молока. Нагревайте его до 60–65 градусов. Перегрев заставит молоко свернуться и испортит текстуру.

Как контролировать? Подогревайте порциями по 15–20 секунд и проверяйте рукой: жидкость должна быть горячей, но не обжигающей.

Секрет роскошной пены

Погружной блендер: погрузите венчик неглубоко в молоко и взбивайте круговыми движениями около минуты – появятся мелкие пузырьки. Стеклянная банка: налейте молоко в банку с плотной крышкой и энергично встряхивайте 2–3 минуты, пока объем не удвоится. Способ прост и доступен где угодно! Френч-пресс: нагретое молоко перелейте в чистый френч-пресс. Двигайте поршень вверх-вниз, сначала у поверхности, затем поглубже. Всего 10 движений – и молоко превратится в воздушное облако.

Сборка капучино

Аккуратно переливайте пену в чашку с кофе, направляя струйку по стенке. Так слои красиво смешаются, создавая плавный переход от крепкой основы к нежной молочной шапке.

Сахар и украшения

Добавляйте сахар до взбивания молока или аккуратно размешивайте его длинной ложкой после сборки. Резкие движения разрушат пену!

Финишный штрих – щепотка какао, тертый шоколад или корица. Это не только красиво, но и добавит пикантные нотки.

Подача – сразу и правильно

Капучино подают сразу после приготовления, пока пена упругая. Чашку не накрывайте – конденсат сделает пену рыхлой и испортит удовольствие.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

