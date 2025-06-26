Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Недобросовестные работодатели: как подростку получить свои деньги
Трамп сравнил Иран с Хиросимой — в Японии сдержали гнев, но ответ прозвучал
Счета за коммуналку можно будет платить позже — но есть важная деталь, которую нельзя упустить
Захар Прилепин раскрыл правду о возвращении Гребенщикова* и Земфиры** в Россию — чего им действительно стоит опасаться?
Секретный юбилей Меладзе в Испании: сколько певец потратил на тайное торжество
Аромат сбежал? Возможно, вы забыли нанести то, что знают только посвящённые
Кардио прямо в квартире: замените бег на простое движение по дому
Что делать, если алкотестер ошибся — проверенные шаги, чтобы не лишиться прав зря
Микропластик теряет силу — в ход пошёл неожиданный экстракт

Как превратить суп из скучного в кулинарный шедевр — без кулинарной школы и экзотики

2:30
Еда

Варите суп по всем правилам, а на выходе получается что-то водянистое и безликое? Знакомо? Часто дело не в ингредиентах, а в том, как и когда вы кладете специи.

Борщ
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Ошибка 1: специи в самом конце

Многие думают, что так сохранят аромат, но это не работает:

Пряности не успевают раскрыться. Лавровый лист, перец горошком, сушеные травы нужно закладывать минимум за 15-20 минут до готовности — им нужно время, чтобы "поделиться" вкусом с бульоном. А вот свежую зелень — только в тарелку перед подачей, иначе она потеряет всю яркость.

Ошибка 2: игнорируем силу жира и огня

Некоторые специи просто обязаны встретиться с маслом:

Куркума, кориандр, тмин, паприка раскрывают свой потенциал только при контакте с жиром и высокой температурой. Брошенные прямо в бульон, они останутся пресными или даже горькими. Обжарьте их на ложке масла или в составе зажарки — и суп заиграет глубиной и теплыми оттенками.

Ошибка 3: неправильная работа с солью

Соль — не просто соленость. Она подчёркивает другие вкусы.
Не бойтесь ее, но действуйте умно: начинайте с малого, пробуйте бульон в процессе варки и солите постепенно. Несолёный суп кажется безвкусным, даже если специй много.

Ошибка 4: кулинарный перебор

Десять приправ в одном супе — рецепт хаоса. Ароматы перебивают друг друга. Выберите 2-3 базовые специи, которые хорошо сочетаются (например, лаврушка + черный перец + немного сушеного укропа), и одну "изюминку" (щепотка муската, копченая паприка). Гармония важнее количества.

Ошибка 5: старые, выдохшиеся специи

Пряности не вечны. Они теряют аромат и вкус. Проверьте сроки, храните специи в герметичных баночках вдали от плиты и влаги. Тепло и воздух — их главные враги.

Можно ли спасти пресный суп

Не хватает остроты — добавьте черный перец или чеснок. Нужна кислинка — капля лимонного сока или томат. Для сладости — щепотка сахара или больше моркови в зажарке. Экспериментируйте, но помните: специи требуют внимания и правильного подхода. Кулинария — это искусство меры и терпения.

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений
Красота и стиль
Не есть после шести — устарело: вот реальный способ худеть без мучений Аудио 
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом
Домашние животные
Лев или тигр: кого природа сделала настоящим чемпионом Аудио 
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота
Домашние животные
Птица, способная убить крокодила, нарушает законы природы и захватывает африканские болота Аудио 
Популярное
В Германии поражены: ставка России на золото сработала

Золотовалютные резервы России достигли рекордного значения, говорится в материале немецкого издания Berliner Zeitung.

В Германии поражены: ставка России на золото сработала
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Земля закрутилась, как волчок: сутки становятся короче, а мы даже не замечаем беду
Было пять великих вымираний — шестое началось незаметно, и виновник уже известен
Лицом к лицу с медведем: простая инструкция, которая поможет не погибнуть
Саммит НАТО в Гааге подан как триумф, но является образцом лицемерия и пустых обещаний Любовь Степушова Лариса Садилова раскрывает секреты своих фильмов: что прячется за Огородом и Дочкой капитана Анжела Якубовская Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая Сергей Лебедев
Неожиданные рецепты из чесночных стрелок: все легко и быстро
На дне моря нашли судно XVI века, но оно хранило то, что появилось только спустя 500 лет
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Пёс терпит, но страдает: 5 привычек, которые раздражают даже самого ласкового собаку
Последние материалы
Захар Прилепин раскрыл правду о возвращении Гребенщикова* и Земфиры** в Россию — чего им действительно стоит опасаться?
Секретный юбилей Меладзе в Испании: сколько певец потратил на тайное торжество
Аромат сбежал? Возможно, вы забыли нанести то, что знают только посвящённые
Кардио прямо в квартире: замените бег на простое движение по дому
Что делать, если алкотестер ошибся — проверенные шаги, чтобы не лишиться прав зря
Микропластик теряет силу — в ход пошёл неожиданный экстракт
Соседи смеялись, когда увидели, как на огороде закапывают трусы — теперь делают то же самое
Секрет природы: могут ли волк и лиса завести потомство — правда всплыла совсем недавно
Россиянам пообещали новые лифты: вот когда ждать перемен
Вы не замечаете, а мозг уже учится: как работает скрытая нейроподготовка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.