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Один простой овощ — и даже сухая говядина волшебным образом превращается в сочную котлету мечты

2:38
Еда

Фарш — основа сотен блюд: от котлет и тефтелей до лазаньи и пирожков. Но как добиться гарантированно сочного и нежного результата, особенно если мясо не слишком жирное?

котлеты
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
котлеты

Простой и дешевый овощной помощник

Этот овощ работает лучше хлеба или сливок, оставаясь совершенно незаметным на вкус. Это обычный кабачок или цукини!

Кабачок на 95 % состоит из воды. Но эта вода не просто выпаривается при жарке или запекании — она медленно выделяется внутрь фарша в процессе приготовления, создавая эффект "паровой бани" для мясных волокон, не давая им пересыхать. А его нейтральный вкус не перебивает мясо.

Как использовать

  1. Возьмите небольшой молодой кабачок или половину крупного.
  2. Очистите от кожуры (особенно если она жесткая) и удалите крупные семена.
  3. Натрите мякоть на мелкой терке до почти пюреобразного состояния.
  4. Важно! Отожмите тертый кабачок через марлю или сито руками, чтобы удалить лишнюю воду. Мы добавляем влагу, но не хотим жидкую кашу.
  5. На 500 г мясного фарша (говядина, свинина, курица, смесь) достаточно примерно 100-150 г отжатого кабачка (это половина небольшого).
  6. Добавьте его к фаршу вместе с луком (мелко нарезанным или натертым), солью, перцем и другими специями.
  7. Тщательно, но без фанатизма перемешайте. Кабачок добавит влаги и сделает текстуру фарша более нежной и легкой.

Что происходит при готовке

Вода из кабачка постепенно испаряется внутри котлеты, тефтели или слоя лазаньи. Это пар увлажняет мясо, предотвращая его пересыхание даже при небольшом перегреве или чуть более длительном времени приготовления.
При этом сам кабачок после готовки становится практически неощутимым — его волокна "растворяются" в мясе.

Дополнительный бонус

Кабачок позволяет немного "растянуть" мясо без потери качества, что актуально для экономии. Он не дает лишних калорий или привкуса, в отличие от, например, картофеля или риса.

Попробуйте добавить отжатый тертый кабачок в фарш для котлет, голубцов или мясной запеканки. Вы удивитесь, насколько сочным и нежным получится блюдо, даже если вы немного передержали его в духовке.

Этот простой овощной секрет — настоящая палочка-выручалочка для сочного фарша в любом блюде.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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