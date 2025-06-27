Фарш — основа сотен блюд: от котлет и тефтелей до лазаньи и пирожков. Но как добиться гарантированно сочного и нежного результата, особенно если мясо не слишком жирное?
Этот овощ работает лучше хлеба или сливок, оставаясь совершенно незаметным на вкус. Это обычный кабачок или цукини!
Кабачок на 95 % состоит из воды. Но эта вода не просто выпаривается при жарке или запекании — она медленно выделяется внутрь фарша в процессе приготовления, создавая эффект "паровой бани" для мясных волокон, не давая им пересыхать. А его нейтральный вкус не перебивает мясо.
Вода из кабачка постепенно испаряется внутри котлеты, тефтели или слоя лазаньи. Это пар увлажняет мясо, предотвращая его пересыхание даже при небольшом перегреве или чуть более длительном времени приготовления.
При этом сам кабачок после готовки становится практически неощутимым — его волокна "растворяются" в мясе.
Кабачок позволяет немного "растянуть" мясо без потери качества, что актуально для экономии. Он не дает лишних калорий или привкуса, в отличие от, например, картофеля или риса.
Попробуйте добавить отжатый тертый кабачок в фарш для котлет, голубцов или мясной запеканки. Вы удивитесь, насколько сочным и нежным получится блюдо, даже если вы немного передержали его в духовке.
Этот простой овощной секрет — настоящая палочка-выручалочка для сочного фарша в любом блюде.
Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Оказались лицом к лицу с медведем? Не паниковать — главное. Рассказываем, как вести себя в лесу, чтобы всё закончилось без драм и селфи на грани.