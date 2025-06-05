Столовая СССР. Рыбные зразы: когда рыбы — ноль, а зразы — сто!

Если вы пережили советскую школьную столовую или хотя бы пару лет техникума, у вас точно есть мнение о рыбных зразах.
Кто-то вспоминает их с нежной дрожью, кто-то — с гастритом, а кто-то до сих пор боится словосочетания "рыбный день". Зразы эти были не просто блюдом — это была национальная пищевая загадка.
Что в них было? Почему они пахли так странно? И откуда в зразах хлеба больше, чем рыбы?
По документам — всё чин по ГОСТу
Согласно сборнику рецептур 1988 года, рыбные зразы — это котлетки из рыбного фарша с начинкой, чаще всего — из яйца и лука. Звучит симпатично, правда? Особенно если не вчитываться в то, что именно считалось "рыбным фаршем".
Реальность на подносе
На практике, всё выглядело так:
Почему зразы были "рыбные", если рыбы почти не было?
А это и есть настоящая советская инженерия питания — когда нужно из ничего сделать что-то, что можно положить на тарелку. Рыбы тогда было немного, а голодных студентов и рабочих — много. Решение: взять чуть-чуть рыбы и усилить её… панировкой, хлебом и надеждой.
Культурный код СССР
Но несмотря на всё вышеперечисленное, зразы стали частью советского гастрономического кода. Кто-то ел их по пятницам в школе, кто-то — на заводе, кто-то — в пансионате под Сочи. Это был вкус "обязательной нормы", вкус общности. И иногда — вкус детства, даже если слегка с душком.
Рыбные зразы — это как "Жигули" среди блюд: шумно, скромно, но едет. Они не претендовали на шедевр, но кормили страну. В них было чуть-чуть рыбы, немного любви и целый килограмм ностальгии. А если повезёт — и настоящий кусочек начинки.
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