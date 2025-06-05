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Столовая СССР. Рыбные зразы: когда рыбы — ноль, а зразы — сто!

2:33
Еда

Если вы пережили советскую школьную столовую или хотя бы пару лет техникума, у вас точно есть мнение о рыбных зразах.

рыбные котлеты
Фото: freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыбные котлеты

Кто-то вспоминает их с нежной дрожью, кто-то — с гастритом, а кто-то до сих пор боится словосочетания "рыбный день". Зразы эти были не просто блюдом — это была национальная пищевая загадка.

Что в них было? Почему они пахли так странно? И откуда в зразах хлеба больше, чем рыбы?

По документам — всё чин по ГОСТу

Согласно сборнику рецептур 1988 года, рыбные зразы — это котлетки из рыбного фарша с начинкой, чаще всего — из яйца и лука. Звучит симпатично, правда? Особенно если не вчитываться в то, что именно считалось "рыбным фаршем".

Реальность на подносе

На практике, всё выглядело так:

  • Рыба: обычно минтай. Иногда — совсем немного трески. Иногда — просто "рыбная составляющая", что бы это ни значило.
  • Фарш: рыба + хлеб + хлеб + хлеб. Вариации включали манку и картофель.
  • Начинка: варёное яйцо и обжаренный лук — вот это было вкусно. До тех пор, пока ты не осознавал, что начинка — самое рыбное в этом блюде.
  • Запах: тут всё зависело от свежести рыбы и вентиляции столовой. В плохой день зразы могли отпугнуть даже кошку.
  • Гарнир: строго — гречка или пюре, ну и, конечно, компот из сухофруктов, чтобы добить ароматическую гамму.

Почему зразы были "рыбные", если рыбы почти не было?

А это и есть настоящая советская инженерия питания — когда нужно из ничего сделать что-то, что можно положить на тарелку. Рыбы тогда было немного, а голодных студентов и рабочих — много. Решение: взять чуть-чуть рыбы и усилить её… панировкой, хлебом и надеждой.

Культурный код СССР

Но несмотря на всё вышеперечисленное, зразы стали частью советского гастрономического кода. Кто-то ел их по пятницам в школе, кто-то — на заводе, кто-то — в пансионате под Сочи. Это был вкус "обязательной нормы", вкус общности. И иногда — вкус детства, даже если слегка с душком.

Рыбные зразы — это как "Жигули" среди блюд: шумно, скромно, но едет. Они не претендовали на шедевр, но кормили страну. В них было чуть-чуть рыбы, немного любви и целый килограмм ностальгии. А если повезёт — и настоящий кусочек начинки.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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