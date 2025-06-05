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Лёгкая закуска для жарких дней: рулетики из карпаччо, которыми вы не захотите делиться

2:37
Еда

Рулетики из карпаччо — одно из моих любимых летних мясных блюд и холодных закусок. Вместо того чтобы просто подавать ломтики говяжьего карпаччо, я решила сделать с ними нечто более интересное: приготовила крем из плавленого сыра с травами и свернула в аппетитные рулетики. Получилось так вкусно, что хочется готовить снова и снова! Если вам нравились рулетики из брезаолы или омлета, а также классические рулеты с ветчиной и дыней, то этот рецепт точно стоит попробовать.

куриные рулеты
Фото: freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
куриные рулеты

Это идеальная закуска для летних вечеринок — нежный кремовый вкус, немного пикантной ветчины и хрустящие хлопья пармезана. Делать их просто, а результат получается ярким и эффектным!

Ингредиенты

  • 8 ломтиков говяжьего карпаччо (попросите у мясника нарезать их очень тонко)

  • 8 ломтиков сырой ветчины

  • 250 г плавленого сыра

  • 50 г рукколы

  • 1 лимон (сок и цедра)

  • 60 г пармезана (в хлопьях)

  • черный перец по вкусу

Как приготовить крем для начинки

В миске смешайте плавленый сыр с лимонным соком и цедрой, добавьте порванную руками рукколу и свежемолотый черный перец. Перемешайте, пока не получится гладкий, ароматный крем.

Как собрать рулетики из карпаччо

  1. Разложите ломтики карпаччо на столе или доске.

  2. Нанесите на каждый ломтик немного приготовленного крема, распределяя его равномерно.

  3. Сверху положите ломтик сырой ветчины.

  4. Добавьте хлопья пармезана — они придадут приятный хруст.

  5. Сверните ломтики в рулетики, начиная с короткой стороны.

  6. Разрежьте каждый рулет пополам.

Ваши рулетики из говяжьего карпаччо готовы — подавайте их сразу, наслаждаясь свежим вкусом.

Варианты и советы

  • Для вегетарианской версии используйте запечённый перец или карпаччо из кабачков.

  • Можно вовсе отказаться от ветчины и добавить оливковый паштет — получится лёгкая, но вкусная закуска.

  • При подаче можно дополнительно сбрызнуть рулетики оливковым маслом и соком лимона.

  • Рулетики лучше всего есть свежими. Если останутся — храните в холодильнике не больше одного дня. Замораживать их не рекомендуется.

Попробуйте приготовить эти летние рулетики и расскажите, как они вам понравились. А если хотите ещё больше идей — загляните в рецепты карпаччо из овощей, лосося или даже осьминога!

Уточнения

Карпа́ччо (итал. carpaccio) — блюдо из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе оливкового масла и лимонa.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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