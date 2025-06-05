Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как без ремонта и стен разделить пространство — простой приём зонирования
Египет или Турция: как сделать правильный выбор для идеального отпуска
Трамп объявил войну Tesla: Маск в шаге от катастрофы
Хрущёвка на новый лад: как обновить старую квартиру со вкусом
7 секретов выбора увлажняющего крема для жирной кожи: узнайте, как обрести свежесть без ненужного блеска
Неубиваемые, как советская закалка: грузовики, которые служат до сих пор
Хотите пресс после 40 лет? Выполняйте 3 упражнения в спортзале, чтобы сжечь жир на животе
Маск разнес Трампа в пух и прах: тайная правда о президентских выборах
Трампу подарили прошлое: подарок Мерца раскрыл секрет президента США

Морепродукты как в ресторане: секреты правильного приготовления осьминога

2:14
Еда

Мало кто знает, но осьминог нужно чистить дважды: сначала в сыром виде, а потом уже в готовом. Именно так поступают настоящие профессионалы, чтобы на тарелке он был идеален!

Щупальцы осьминога
Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Щупальцы осьминога

Осьминог — звезда итальянской кухни. Его варят, запекают, жарят на гриле или добавляют в салаты. И в любом виде он вкусен! Но это капризный ингредиент: малейшая ошибка — и вместо нежного мяса вы получите резиновую "резинку".

Важна каждая деталь: особенно как правильно его чистить. И мало кто знает, что осьминог требует чистки не только перед приготовлением, но и после.

Как правильно чистить осьминога: советы шеф-поваров

Если вы решили чистить осьминога в сыром виде, начинайте с промывания под проточной водой. Лёгкими движениями руками удалите песок и грязь, а при необходимости — используйте немного крупной соли.
Дальше всё просто:

  • Переверните осьминога и найдите внутренний мешок. Острым ножом аккуратно вскройте его и удалите все внутренности.

  • Тщательно промойте тушку, а затем удалите клюв (он находится в центре щупалец). Сделайте надрез вокруг клюва и аккуратно извлеките его.

  • Аналогично удалите глаза, сделав разрез вокруг них.

  • Хотите, чтобы мясо было ещё нежнее? Лёгкое отбивание поможет!

  • После всех манипуляций осьминога нужно ещё раз промыть и обсушить.

Как чистить осьминога после приготовления?

Варёный осьминог намного податливее: мясо становится менее скользким, а все лишние части видны лучше.

  • Дождитесь, пока он остынет.

  • Сначала удалите клюв, аккуратно вырезав его по кругу.

  • Затем таким же образом удалите глаза и, если ещё не сделали этого, — внутренний мешок.

  • При желании снимите кожу с помощью грубого полотенца или тёрки.

Процесс одинаковый, но в готовом виде всё делать проще и быстрее. А если хотите узнать, как превратить очищенного осьминога в кулинарный шедевр — у нас есть ещё один материал, полный рецептов и лайфхаков!

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Авто
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит Аудио 
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Авто
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться Аудио 
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Авто
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Последние материалы
Миф или медицинский факт: действительно ли проглоченная жвачка остаётся в организме на годы
Зелёный враг: какие деревья тихо вредят дачному участку
Невозможно представить, но это правда: в мире существует круизный лайнер в пять раз тяжелее Титаника
Огородники в восторге: соседи для картофеля, которые реально работают
Лавровый лист у двери: простая защита от насекомых, о которой вы не знали
Ваш крем за кулисами устроил бунт — и кожа его уже чувствует
Плацкарты из прошлого: почему мы до сих пор скучаем по поездам СССР
Одна пробирка — и кошка уже всё поняла: кто вы, откуда и можно ли вам доверять
Электронные книги в России: кто стал королём рынка цифрового чтения
Лазанья, от которой дети визжат, а взрослые прячут ложки: сладкий шедевр без духовки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.