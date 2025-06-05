Морепродукты как в ресторане: секреты правильного приготовления осьминога

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Мало кто знает, но осьминог нужно чистить дважды: сначала в сыром виде, а потом уже в готовом. Именно так поступают настоящие профессионалы, чтобы на тарелке он был идеален!

Фото: flickr.com by damn_unique, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Щупальцы осьминога

Осьминог — звезда итальянской кухни. Его варят, запекают, жарят на гриле или добавляют в салаты. И в любом виде он вкусен! Но это капризный ингредиент: малейшая ошибка — и вместо нежного мяса вы получите резиновую "резинку".

Важна каждая деталь: особенно как правильно его чистить. И мало кто знает, что осьминог требует чистки не только перед приготовлением, но и после.

Как правильно чистить осьминога: советы шеф-поваров

Если вы решили чистить осьминога в сыром виде, начинайте с промывания под проточной водой. Лёгкими движениями руками удалите песок и грязь, а при необходимости — используйте немного крупной соли.

Дальше всё просто:

Переверните осьминога и найдите внутренний мешок. Острым ножом аккуратно вскройте его и удалите все внутренности.

Тщательно промойте тушку, а затем удалите клюв (он находится в центре щупалец). Сделайте надрез вокруг клюва и аккуратно извлеките его.

Аналогично удалите глаза, сделав разрез вокруг них.

Хотите, чтобы мясо было ещё нежнее? Лёгкое отбивание поможет!

После всех манипуляций осьминога нужно ещё раз промыть и обсушить.

Как чистить осьминога после приготовления?

Варёный осьминог намного податливее: мясо становится менее скользким, а все лишние части видны лучше.

Дождитесь, пока он остынет.

Сначала удалите клюв, аккуратно вырезав его по кругу.

Затем таким же образом удалите глаза и, если ещё не сделали этого, — внутренний мешок.

При желании снимите кожу с помощью грубого полотенца или тёрки.

Процесс одинаковый, но в готовом виде всё делать проще и быстрее. А если хотите узнать, как превратить очищенного осьминога в кулинарный шедевр — у нас есть ещё один материал, полный рецептов и лайфхаков!

Уточнения

Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков.

