Морепродукты как в ресторане: секреты правильного приготовления осьминога

Мало кто знает, но осьминог нужно чистить дважды: сначала в сыром виде, а потом уже в готовом. Именно так поступают настоящие профессионалы, чтобы на тарелке он был идеален!
Осьминог — звезда итальянской кухни. Его варят, запекают, жарят на гриле или добавляют в салаты. И в любом виде он вкусен! Но это капризный ингредиент: малейшая ошибка — и вместо нежного мяса вы получите резиновую "резинку".
Важна каждая деталь: особенно как правильно его чистить. И мало кто знает, что осьминог требует чистки не только перед приготовлением, но и после.
Если вы решили чистить осьминога в сыром виде, начинайте с промывания под проточной водой. Лёгкими движениями руками удалите песок и грязь, а при необходимости — используйте немного крупной соли.
Дальше всё просто:
Переверните осьминога и найдите внутренний мешок. Острым ножом аккуратно вскройте его и удалите все внутренности.
Тщательно промойте тушку, а затем удалите клюв (он находится в центре щупалец). Сделайте надрез вокруг клюва и аккуратно извлеките его.
Аналогично удалите глаза, сделав разрез вокруг них.
Хотите, чтобы мясо было ещё нежнее? Лёгкое отбивание поможет!
После всех манипуляций осьминога нужно ещё раз промыть и обсушить.
Варёный осьминог намного податливее: мясо становится менее скользким, а все лишние части видны лучше.
Дождитесь, пока он остынет.
Сначала удалите клюв, аккуратно вырезав его по кругу.
Затем таким же образом удалите глаза и, если ещё не сделали этого, — внутренний мешок.
При желании снимите кожу с помощью грубого полотенца или тёрки.
Процесс одинаковый, но в готовом виде всё делать проще и быстрее. А если хотите узнать, как превратить очищенного осьминога в кулинарный шедевр — у нас есть ещё один материал, полный рецептов и лайфхаков!
Осьмино́ги или спру́товые (лат. Octōpoda, от др.-греч. ὀκτώ «восемь» и πούς «нога»), — самый известный отряд головоногих моллюсков.
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