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Голубцы без заворачивания — ленивый ГОСТ

1:42
Еда

Нет времени возиться с капустными листьями, да и терпение не резиновое? Ленивые голубцы решают всё: вкус — тот же, хлопот в 3 раза меньше.

Голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Голубцы

Любимое блюдо советских столовых в адаптации для тех, кто ценит вкус и практичность.

Ингредиенты:

Фарш (свинина + говядина) — 500 г
Капуста белокочанная — 300 г
Рис — 100 г
Лук репчатый — 1 шт
Морковь — 1 шт
Яйцо — 1 шт
Томатная паста — 2 ст. л.
Сметана — 2 ст. л.
Соль, перец, чеснок — по вкусу
Панировка (по желанию) — немного муки или манки
Масло для жарки.

Приготовление:

Рис отварите до полуготовности и остудите. Капусту мелко нашинкуйте и обдайте кипятком или припустите на сковороде — чтобы стала мягче.

Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета. Смешайте фарш, рис, капусту, поджарку, яйцо, специи. Сформируйте котлеты — круглые или продолговатые, как вам удобнее. Обваляйте в муке или манке. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Переложите в сотейник или кастрюлю. Сверху выложите соус (смешайте томатную пасту, сметану, немного воды и соль). Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут. Можно довести в духовке при 180 °C.

На вкус — 100% голубцы, на вид — симпатичные котлетки. Удобно разогревать, подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо. Проверено временем и поколениями.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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