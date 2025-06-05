Голубцы без заворачивания — ленивый ГОСТ

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет времени возиться с капустными листьями, да и терпение не резиновое? Ленивые голубцы решают всё: вкус — тот же, хлопот в 3 раза меньше.

Фото: commons.wikimedia.org by Benreis, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Голубцы

Любимое блюдо советских столовых в адаптации для тех, кто ценит вкус и практичность.

Ингредиенты:

Фарш (свинина + говядина) — 500 г

Капуста белокочанная — 300 г

Рис — 100 г

Лук репчатый — 1 шт

Морковь — 1 шт

Яйцо — 1 шт

Томатная паста — 2 ст. л.

Сметана — 2 ст. л.

Соль, перец, чеснок — по вкусу

Панировка (по желанию) — немного муки или манки

Масло для жарки.

Приготовление:

Рис отварите до полуготовности и остудите. Капусту мелко нашинкуйте и обдайте кипятком или припустите на сковороде — чтобы стала мягче.

Лук и морковь обжарьте до золотистого цвета. Смешайте фарш, рис, капусту, поджарку, яйцо, специи. Сформируйте котлеты — круглые или продолговатые, как вам удобнее. Обваляйте в муке или манке. Обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Переложите в сотейник или кастрюлю. Сверху выложите соус (смешайте томатную пасту, сметану, немного воды и соль). Тушите под крышкой на медленном огне 30–40 минут. Можно довести в духовке при 180 °C.

На вкус — 100% голубцы, на вид — симпатичные котлетки. Удобно разогревать, подавать с гарниром или как самостоятельное блюдо. Проверено временем и поколениями.