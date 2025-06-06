Быстрый суп, от которого сложно оторваться — солянка с колбасой

Классическая сборная солянка требует времени и целого набора мясных продуктов. Но у нас есть альтернатива: наваристая, сытная и невероятно ароматная солянка только с колбасой, грудинкой и солёными огурцами. Меньше хлопот — максимум вкуса!
Пикантная, с насыщенным томатно-огуречным бульоном и кружочком лимона — такой суп понравится даже тем, кто обычно предпочитает первое с мясом. А главное — готовится она быстрее, чем классика.
300 г варёной колбасы
300 г свиной грудинки (без кости)
250 г варено-копчёной колбасы
600 г картофеля
500 г солёных огурцов
200 мл огуречного рассола
100 г репчатого лука
150 г оливок
2 ст. л. томатной пасты
2 ст. л. растительного масла
2,7 л воды
2 лавровых листа
соль, перец — по вкусу
Для подачи: лимон, каперсы, сметана
1. Варим картофель:
Очистите и нарежьте картошку кубиками, отправьте в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Пенку снимите, но не солите!
2. Готовим мясную основу:
Нарежьте грудинку и оба вида колбасы соломкой. Сначала обжарьте грудинку до лёгкого румянца, затем добавьте колбасу и поджарьте всё вместе.
3. Собираем суп:
Добавьте обжаренное мясо в кастрюлю с картошкой и варите ещё 7-8 минут.
4. Подготовим зажарку:
Обжарьте на масле лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные огурцы, тушите пару минут, затем введите томатную пасту. Ещё немного прогрейте.
5. Соединяем:
Переложите зажарку в кастрюлю. Влейте рассол, добавьте лавровый лист, доведите до кипения и варите ещё 5 минут.
6. Финальный штрих:
Добавьте оливки, поперчите, при необходимости досолите. Снимите с огня и дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут.
7. Подача:
Разлейте по тарелкам, добавьте ломтик лимона, каперсы по вкусу и немного сметаны.
Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.