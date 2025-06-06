Быстрый суп, от которого сложно оторваться — солянка с колбасой

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Классическая сборная солянка требует времени и целого набора мясных продуктов. Но у нас есть альтернатива: наваристая, сытная и невероятно ароматная солянка только с колбасой, грудинкой и солёными огурцами. Меньше хлопот — максимум вкуса!

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солянка

Пикантная, с насыщенным томатно-огуречным бульоном и кружочком лимона — такой суп понравится даже тем, кто обычно предпочитает первое с мясом. А главное — готовится она быстрее, чем классика.

Ингредиенты (на 8 порций):

300 г варёной колбасы

300 г свиной грудинки (без кости)

250 г варено-копчёной колбасы

600 г картофеля

500 г солёных огурцов

200 мл огуречного рассола

100 г репчатого лука

150 г оливок

2 ст. л. томатной пасты

2 ст. л. растительного масла

2,7 л воды

2 лавровых листа

соль, перец — по вкусу

Для подачи: лимон, каперсы, сметана

Как приготовить:

1. Варим картофель:

Очистите и нарежьте картошку кубиками, отправьте в кастрюлю с водой и доведите до кипения. Пенку снимите, но не солите!

2. Готовим мясную основу:

Нарежьте грудинку и оба вида колбасы соломкой. Сначала обжарьте грудинку до лёгкого румянца, затем добавьте колбасу и поджарьте всё вместе.

3. Собираем суп:

Добавьте обжаренное мясо в кастрюлю с картошкой и варите ещё 7-8 минут.

4. Подготовим зажарку:

Обжарьте на масле лук до золотистого цвета. Добавьте нарезанные огурцы, тушите пару минут, затем введите томатную пасту. Ещё немного прогрейте.

5. Соединяем:

Переложите зажарку в кастрюлю. Влейте рассол, добавьте лавровый лист, доведите до кипения и варите ещё 5 минут.

6. Финальный штрих:

Добавьте оливки, поперчите, при необходимости досолите. Снимите с огня и дайте супу настояться под крышкой 10-15 минут.

7. Подача:

Разлейте по тарелкам, добавьте ломтик лимона, каперсы по вкусу и немного сметаны.

Уточнения

Соля́нка (уст селя́нка) — старинное русское национальное суповое блюдо, многокомпонентный заправочный суп густой консистенции с ярко выраженным ароматом и характерным острым кисло-солёным насыщенным вкусом.

