Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устрицы станут местными: уникальный проект Севастополя
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Опасный запах в салоне: как вовремя заметить утечку важной жидкости
Собчак высказалась о конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом
1-минутный тест на хват, который покажет ваш реальный уровень физической подготовки
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Мексика в бокале: один глоток — и вас уносит в горячую лаунж-вечеринку на побережье

Еда

Этот коктейль — настоящий взрыв вкуса, который сочетает в себе острое, кислое, сладкое и бодрящее. Он подойдёт тем, кто устал от классики и хочет удивить гостей чем-то по-настоящему дерзким. Текила, настоянная на халапеньо, апельсиновый ликёр, сок лайма и немного сахара — звучит необычно, но именно в этом и вся прелесть. Один глоток — и вы в самом центре горячей мексиканской ночи.

Мексика
Фото: freepik.com by macrovector is licensed under Free More info
Мексика

Ингредиенты

  • Текила — 1,5 стакана

  • Перец халапеньо — 0,5 штуки

  • Ликёр апельсиновый — 3 ст. ложки

  • Сок лайма — 0,5 стакана

  • Лайм — 0,5 штуки (для оформления стакана)

  • Белый сахар — 2 ч. ложки

  • Лёд колотый — по вкусу

  • Сахар и соль — для ободка бокала

Как приготовить

  1. Настойка текилы.
    Нарежьте халапеньо тонкими кольцами и залейте текилой. Оставьте настаиваться примерно на час. Чем дольше — тем острее будет результат.

  2. Подготовка бокалов.
    Смешайте немного сахара и соли в блюдце. У четырёх стаканов протрите ободки срезом лайма, а затем окуните в смесь — получится пикантная корочка. Наполните бокалы колотым льдом.

  3. Сборка коктейля.
    В шейкере соедините настоянную текилу, апельсиновый ликёр, сок лайма и 2 чайные ложки сахара. Добавьте лёд почти до краёв и хорошенько встряхните. Процедите напиток в подготовленные бокалы. Подавайте сразу — вкус раскрывается лучше всего в первые минуты.

Дополнительный совет

Если любите ярче выраженную остроту, можно не просто настаивать перец, а слегка подавить его перед заливкой алкоголем — так он быстрее отдаст вкус. Но будьте осторожны: напиток должен бодрить, а не поджигать.

Уточнения

Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Пробег за 300+, но всё ещё едет: эти бэушки переживут новьё без стонов и слёз
Авто
Пробег за 300+, но всё ещё едет: эти бэушки переживут новьё без стонов и слёз Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Еда и рецепты
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Будто свинюшек кормят: россиянка рассказала о шокирующем питании в кубинском отеле
Топ-7 автомобилей СССР, которые до сих пор вызывают ностальгию и удивляют надёжностью
Почему киты не могут жить под водой постоянно — разгадка в каждом выдохе
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Опасный запах в салоне: как вовремя заметить утечку важной жидкости
Собчак высказалась о конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом
1-минутный тест на хват, который покажет ваш реальный уровень физической подготовки
Мексика в бокале: один глоток — и вас уносит в горячую лаунж-вечеринку на побережье
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Один приём, и кожура с миндаля уходит за секунду — никакой магии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.