Мексика в бокале: один глоток — и вас уносит в горячую лаунж-вечеринку на побережье

Этот коктейль — настоящий взрыв вкуса, который сочетает в себе острое, кислое, сладкое и бодрящее. Он подойдёт тем, кто устал от классики и хочет удивить гостей чем-то по-настоящему дерзким. Текила, настоянная на халапеньо, апельсиновый ликёр, сок лайма и немного сахара — звучит необычно, но именно в этом и вся прелесть. Один глоток — и вы в самом центре горячей мексиканской ночи.
Текила — 1,5 стакана
Перец халапеньо — 0,5 штуки
Ликёр апельсиновый — 3 ст. ложки
Сок лайма — 0,5 стакана
Лайм — 0,5 штуки (для оформления стакана)
Белый сахар — 2 ч. ложки
Лёд колотый — по вкусу
Сахар и соль — для ободка бокала
Настойка текилы.
Нарежьте халапеньо тонкими кольцами и залейте текилой. Оставьте настаиваться примерно на час. Чем дольше — тем острее будет результат.
Подготовка бокалов.
Смешайте немного сахара и соли в блюдце. У четырёх стаканов протрите ободки срезом лайма, а затем окуните в смесь — получится пикантная корочка. Наполните бокалы колотым льдом.
Сборка коктейля.
В шейкере соедините настоянную текилу, апельсиновый ликёр, сок лайма и 2 чайные ложки сахара. Добавьте лёд почти до краёв и хорошенько встряхните. Процедите напиток в подготовленные бокалы. Подавайте сразу — вкус раскрывается лучше всего в первые минуты.
Если любите ярче выраженную остроту, можно не просто настаивать перец, а слегка подавить его перед заливкой алкоголем — так он быстрее отдаст вкус. Но будьте осторожны: напиток должен бодрить, а не поджигать.
Ме́ксика (исп. México [ˈmexiko]), официально — Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos [esˈtaðos uˈniðoz mexiˈkanos]) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря.
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