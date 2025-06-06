Один приём, и кожура с миндаля уходит за секунду — никакой магии

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Миндаль — не только вкусный, но и очень полезный орех, который можно использовать в десятках рецептов: от выпечки до салатов и домашних соусов. Но чтобы раскрыть его вкус по максимуму, важно правильно подготовить — и прежде всего, очистить от плотной коричневой кожуры.

Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ миндаль

Хорошая новость в том, что очистить миндаль очень легко, и для этого не нужны ни специальные приборы, ни кулинарный опыт. Главное — немного терпения и горячая вода. А дальше — всё пойдёт само собой.

Ингредиенты

Миндаль — нужное вам количество

Кипяток — чтобы полностью покрыть орехи

Холодная вода — для остановки тепловой обработки

Как очистить миндаль

Заливаем кипятком.

Поместите миндаль в миску и залейте кипящей водой. Дайте постоять около 15 минут — кожура размякнет и легко будет сниматься. Охлаждаем.

Сразу после кипятка переложите орехи в холодную воду — так они не переварятся, а процесс очистки станет ещё проще. Очищаем.

Слегка сдавите орех между пальцами — кожура легко соскользнёт. Промойте очищенные ядра под проточной водой. Сушка.

Разложите орехи на противне в один слой. Разогрейте духовку до 150°C и подсушите миндаль 8-10 минут. Если любите более яркий вкус — можно поднять температуру до 180°C, но следите, чтобы орех не подгорел. Готово!

Переложите сухой миндаль на тарелку, дайте остыть — и используйте по назначению. Можно есть просто так, добавлять в каши, выпечку или десерты.

Дополнительный совет

Если вы готовите сразу большую порцию — после сушки можно часть орехов хранить в герметичной банке. Очищенный и подсушенный миндаль прекрасно сохраняет вкус и аромат в течение нескольких недель.

Уточнения

Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.

