Один приём, и кожура с миндаля уходит за секунду — никакой магии

Миндаль — не только вкусный, но и очень полезный орех, который можно использовать в десятках рецептов: от выпечки до салатов и домашних соусов. Но чтобы раскрыть его вкус по максимуму, важно правильно подготовить — и прежде всего, очистить от плотной коричневой кожуры.
Хорошая новость в том, что очистить миндаль очень легко, и для этого не нужны ни специальные приборы, ни кулинарный опыт. Главное — немного терпения и горячая вода. А дальше — всё пойдёт само собой.
Миндаль — нужное вам количество
Кипяток — чтобы полностью покрыть орехи
Холодная вода — для остановки тепловой обработки
Заливаем кипятком.
Поместите миндаль в миску и залейте кипящей водой. Дайте постоять около 15 минут — кожура размякнет и легко будет сниматься.
Охлаждаем.
Сразу после кипятка переложите орехи в холодную воду — так они не переварятся, а процесс очистки станет ещё проще.
Очищаем.
Слегка сдавите орех между пальцами — кожура легко соскользнёт. Промойте очищенные ядра под проточной водой.
Сушка.
Разложите орехи на противне в один слой. Разогрейте духовку до 150°C и подсушите миндаль 8-10 минут. Если любите более яркий вкус — можно поднять температуру до 180°C, но следите, чтобы орех не подгорел.
Готово!
Переложите сухой миндаль на тарелку, дайте остыть — и используйте по назначению. Можно есть просто так, добавлять в каши, выпечку или десерты.
Если вы готовите сразу большую порцию — после сушки можно часть орехов хранить в герметичной банке. Очищенный и подсушенный миндаль прекрасно сохраняет вкус и аромат в течение нескольких недель.
Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.
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