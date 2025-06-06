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Один приём, и кожура с миндаля уходит за секунду — никакой магии

1:59
Еда

Миндаль — не только вкусный, но и очень полезный орех, который можно использовать в десятках рецептов: от выпечки до салатов и домашних соусов. Но чтобы раскрыть его вкус по максимуму, важно правильно подготовить — и прежде всего, очистить от плотной коричневой кожуры.

миндаль
Фото: unsplash.com by Juan José Valencia Antía juanantia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
миндаль

Хорошая новость в том, что очистить миндаль очень легко, и для этого не нужны ни специальные приборы, ни кулинарный опыт. Главное — немного терпения и горячая вода. А дальше — всё пойдёт само собой.

Ингредиенты

  • Миндаль — нужное вам количество

  • Кипяток — чтобы полностью покрыть орехи

  • Холодная вода — для остановки тепловой обработки

Как очистить миндаль

  1. Заливаем кипятком.
    Поместите миндаль в миску и залейте кипящей водой. Дайте постоять около 15 минут — кожура размякнет и легко будет сниматься.

  2. Охлаждаем.
    Сразу после кипятка переложите орехи в холодную воду — так они не переварятся, а процесс очистки станет ещё проще.

  3. Очищаем.
    Слегка сдавите орех между пальцами — кожура легко соскользнёт. Промойте очищенные ядра под проточной водой.

  4. Сушка.
    Разложите орехи на противне в один слой. Разогрейте духовку до 150°C и подсушите миндаль 8-10 минут. Если любите более яркий вкус — можно поднять температуру до 180°C, но следите, чтобы орех не подгорел.

  5. Готово!
    Переложите сухой миндаль на тарелку, дайте остыть — и используйте по назначению. Можно есть просто так, добавлять в каши, выпечку или десерты.

Дополнительный совет

Если вы готовите сразу большую порцию — после сушки можно часть орехов хранить в герметичной банке. Очищенный и подсушенный миндаль прекрасно сохраняет вкус и аромат в течение нескольких недель.

Уточнения

Оре́х — плод некоторых растений (преимущественно деревьев или кустарников), как правило, со съедобным ядром и твёрдой скорлупой.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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