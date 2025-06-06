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Этот пикантный деликатес из сухофруктов и оливок в вине уже стал вирусным — вот почему

2:47
Еда

Если вы считаете, что закуски — это что-то банальное и скучное, вам срочно нужно попробовать это блюдо. Запечённые сухофрукты с оливками — это не просто закуска, а гастрономический шедевр, который покоряет с первого укуса. А самое приятное — готовится всё без лишней суеты, из доступных ингредиентов, и при этом выглядит и пахнет так, будто вы только что вернулись с сицилийского ужина при свечах.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Сладость чернослива и кураги, солоноватость оливок, чесночный аромат и нотки белого вина создают не просто вкус, а настоящую вкусовую симфонию. Отличный гарнир к мясу или самостоятельная закуска к белому вину — выбирайте сами.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Оливки без косточек — 1 банка (300 г)

  • Чернослив — 170 г

  • Курага — 170 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Белое сухое вино — 80-100 мл

  • Оливковое масло — 4 ст. ложки

  • Итальянские травы — 1 ч. ложка

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как приготовить

  1. Подготовка.
    Промойте чернослив и курагу, хорошо обсушите. Чеснок очистите и нарежьте мелко.

  2. Маринование.
    В глубокой ёмкости соедините сухофрукты, чеснок, оливки (вместе с маринадом) и 2 ложки оливкового масла. Всё перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 1-2 часа. За это время сухофрукты впитают ароматы и немного набухнут.

  3. Подготовка к запеканию.
    Слейте маринад, а смесь переложите в форму для запекания. Добавьте белое вино, оставшиеся 2 ложки масла, посыпьте итальянскими травами, солью и перцем. Снова перемешайте.

  4. Запекание.
    Разогрейте духовку до 170 °C. Поставьте форму в духовку и запекайте 30 минут. Во время приготовления пару раз аккуратно перемешайте. Если жидкость испарится раньше времени — можно добавить немного маринада.

  5. Подача.
    Подавайте горячим к мясу или птице, либо охладите и сервируйте как пикантную закуску. Этот вкус точно запомнят.

Эта закуска хороша не только своим вкусом, но и универсальностью: она одинаково уместна как на праздничном столе, так и в повседневном меню. Её можно подать к сырам, мясу, птице, бокалу охлаждённого вина или даже как самостоятельную лёгкую вечернюю тарелку. Благодаря сочетанию сладкого, солёного и пряного она отлично "разогревает" аппетит и создаёт атмосферу чего-то особенного даже в самый обычный день.

Уточнения

Сухофрукты — это пищевые продукты растительного происхождения, получаемые путем частичного или почти полного удаления воды из свежих фруктов естественными (сушка на солнце, сушка на воздухе) или искусственными (механическая дегидратация, осмотическая сушка, сублимационная сушка) методами, что приводит к снижению содержания влаги (обычно ниже 20–25%).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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