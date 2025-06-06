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Вы не поверите, из чего сделан этот невероятно нежный торт, пока не прочитаете рецепт до конца

1:52
Еда

Этот торт — настоящий подарок для тех, кто любит сладкое, но не хочет долго возиться у плиты. Его приготовление настолько простое, что с ним справится даже ребёнок. Но несмотря на лёгкость, вкус получается удивительно нежным, с мягкими кофейными нотками и кремовой текстурой.

Торт с варёной сгущёнкой и орехами
Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Торт с варёной сгущёнкой и орехами

Ингредиенты (на 9 порций)

  • Печенье — 500 г (примерно 60 штук)

  • Творожная масса — 400 г

  • Сметана — 400 г

  • Кофе растворимый — 1 ч. ложка

  • Сахар — 2 ч. ложки

Пошаговый процесс

  1. Готовим кофе: в стакане заливаем растворимый кофе горячей водой, добавляем сахар, перемешиваем и даём немного остыть. Это будет основа для пропитки печенья.

  2. Смешиваем крем: в глубокой миске объединяем творожную массу и сметану. Взбиваем до однородной консистенции — крем должен получиться лёгким и воздушным.

  3. Собираем торт: берём подходящее блюдо. По 4-5 штук печенья быстро обмакиваем в кофейную смесь и выкладываем плотно в ряд. Сверху распределяем щедрый слой крема. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты — у меня получилось 6 слоёв.

  4. Украшаем: верхний слой можно украсить крошкой от печенья или натёртым шоколадом, по вкусу. Это добавит аппетитный вид и дополнительную текстуру.

  5. Оставляем настояться: дайте торту постоять при комнатной температуре около 30-40 минут, чтобы печенье хорошо пропиталось. Затем уберите его в холодильник минимум на 2 часа. За это время он станет ещё нежнее и вкуснее.

Простой, но такой вкусный — этот торт точно станет вашим любимым десертом на каждый день.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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