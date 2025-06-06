Вы не поверите, из чего сделан этот невероятно нежный торт, пока не прочитаете рецепт до конца

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот торт — настоящий подарок для тех, кто любит сладкое, но не хочет долго возиться у плиты. Его приготовление настолько простое, что с ним справится даже ребёнок. Но несмотря на лёгкость, вкус получается удивительно нежным, с мягкими кофейными нотками и кремовой текстурой.

Фото: commons.wikimedia.org by Megan Chromik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Торт с варёной сгущёнкой и орехами

Ингредиенты (на 9 порций)

Печенье — 500 г (примерно 60 штук)

Творожная масса — 400 г

Сметана — 400 г

Кофе растворимый — 1 ч. ложка

Сахар — 2 ч. ложки

Пошаговый процесс

Готовим кофе: в стакане заливаем растворимый кофе горячей водой, добавляем сахар, перемешиваем и даём немного остыть. Это будет основа для пропитки печенья. Смешиваем крем: в глубокой миске объединяем творожную массу и сметану. Взбиваем до однородной консистенции — крем должен получиться лёгким и воздушным. Собираем торт: берём подходящее блюдо. По 4-5 штук печенья быстро обмакиваем в кофейную смесь и выкладываем плотно в ряд. Сверху распределяем щедрый слой крема. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты — у меня получилось 6 слоёв. Украшаем: верхний слой можно украсить крошкой от печенья или натёртым шоколадом, по вкусу. Это добавит аппетитный вид и дополнительную текстуру. Оставляем настояться: дайте торту постоять при комнатной температуре около 30-40 минут, чтобы печенье хорошо пропиталось. Затем уберите его в холодильник минимум на 2 часа. За это время он станет ещё нежнее и вкуснее.

Простой, но такой вкусный — этот торт точно станет вашим любимым десертом на каждый день.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

