Вы не поверите, из чего сделан этот невероятно нежный торт, пока не прочитаете рецепт до конца

Этот торт — настоящий подарок для тех, кто любит сладкое, но не хочет долго возиться у плиты. Его приготовление настолько простое, что с ним справится даже ребёнок. Но несмотря на лёгкость, вкус получается удивительно нежным, с мягкими кофейными нотками и кремовой текстурой.
Печенье — 500 г (примерно 60 штук)
Творожная масса — 400 г
Сметана — 400 г
Кофе растворимый — 1 ч. ложка
Сахар — 2 ч. ложки
Готовим кофе: в стакане заливаем растворимый кофе горячей водой, добавляем сахар, перемешиваем и даём немного остыть. Это будет основа для пропитки печенья.
Смешиваем крем: в глубокой миске объединяем творожную массу и сметану. Взбиваем до однородной консистенции — крем должен получиться лёгким и воздушным.
Собираем торт: берём подходящее блюдо. По 4-5 штук печенья быстро обмакиваем в кофейную смесь и выкладываем плотно в ряд. Сверху распределяем щедрый слой крема. Повторяем слои, пока не закончатся ингредиенты — у меня получилось 6 слоёв.
Украшаем: верхний слой можно украсить крошкой от печенья или натёртым шоколадом, по вкусу. Это добавит аппетитный вид и дополнительную текстуру.
Оставляем настояться: дайте торту постоять при комнатной температуре около 30-40 минут, чтобы печенье хорошо пропиталось. Затем уберите его в холодильник минимум на 2 часа. За это время он станет ещё нежнее и вкуснее.
Простой, но такой вкусный — этот торт точно станет вашим любимым десертом на каждый день.
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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