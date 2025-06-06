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Пшеничная каша с бананом и гранатом: секретный ингредиент делает ее шёлковой и ароматной

Еда

Кто сказал, что каша — это скучно? Только не эта. Пшеничная каша с бананом, грецкими орехами, зёрнами граната и ароматным мёдом — это уже почти десерт. Но при этом она остаётся полноценным, сытным и очень полезным завтраком. Здесь нет ни грамма сахара — только натуральная сладость мёда и фруктов. Орехи добавляют текстуру и насыщенность, гранат — лёгкую кислинку и яркие краски, а банан делает кашу шелковистой и нежной. Настоящий заряд пользы и вкуса с самого утра!

Озимая пшеница
Фото: Wikimedia Commons by kallerna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озимая пшеница

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Пшеничная крупа - 160 г (1 стакан)

  • Вода - 400 мл (2 стакана)

  • Гранат - 1 шт. (280 г)

  • Банан - 1 шт. (220 г)

  • Мёд - 250 г (1 стакан)

  • Грецкие орехи (ядра) - 150 г

Как приготовить эту волшебную кашу

  1. Подготовка крупы:
    Пшеничную крупу промываем несколько раз до прозрачности воды. Сливаем всю жидкость.

  2. Варка:
    В кастрюле или сотейнике доводим до кипения 400 мл воды. Всыпаем крупу и варим на среднем огне около 7 минут, пока почти вся жидкость не впитается. Снимаем с огня.

  3. Орехи:
    Грецкие орехи мелко нарезаем и подсушиваем на сухой сковороде 5-7 минут. Они должны слегка подрумяниться и начать благоухать.

  4. Фрукты:
    Гранат аккуратно очищаем, отделяя зёрна. Банан разминаем вилкой в пюре.

  5. Финальный штрих:
    В горячую кашу добавляем орехи, банановое пюре и мёд. Всё тщательно перемешиваем до однородности. Ставим обратно на слабый огонь и томим ещё 5 минут — чтобы все вкусы соединились.

  6. Подача:
    Даём каше немного настояться, затем раскладываем по тарелкам и щедро посыпаем гранатовыми зёрнами. Можно добавить ещё немного мёда сверху — для золотого финиша.

Эта каша не только вкусная и питательная, но и красивая: золотистая, с розовыми гранатовыми каплями и хрустящими орешками. Отличный способ начать день с яркого вкуса и хорошего настроения — без сложных продуктов или утомительной готовки.

Уточнения

Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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