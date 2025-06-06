Пшеничная каша с бананом и гранатом: секретный ингредиент делает ее шёлковой и ароматной

Кто сказал, что каша — это скучно? Только не эта. Пшеничная каша с бананом, грецкими орехами, зёрнами граната и ароматным мёдом — это уже почти десерт. Но при этом она остаётся полноценным, сытным и очень полезным завтраком. Здесь нет ни грамма сахара — только натуральная сладость мёда и фруктов. Орехи добавляют текстуру и насыщенность, гранат — лёгкую кислинку и яркие краски, а банан делает кашу шелковистой и нежной. Настоящий заряд пользы и вкуса с самого утра!
Пшеничная крупа - 160 г (1 стакан)
Вода - 400 мл (2 стакана)
Гранат - 1 шт. (280 г)
Банан - 1 шт. (220 г)
Мёд - 250 г (1 стакан)
Грецкие орехи (ядра) - 150 г
Подготовка крупы:
Пшеничную крупу промываем несколько раз до прозрачности воды. Сливаем всю жидкость.
Варка:
В кастрюле или сотейнике доводим до кипения 400 мл воды. Всыпаем крупу и варим на среднем огне около 7 минут, пока почти вся жидкость не впитается. Снимаем с огня.
Орехи:
Грецкие орехи мелко нарезаем и подсушиваем на сухой сковороде 5-7 минут. Они должны слегка подрумяниться и начать благоухать.
Фрукты:
Гранат аккуратно очищаем, отделяя зёрна. Банан разминаем вилкой в пюре.
Финальный штрих:
В горячую кашу добавляем орехи, банановое пюре и мёд. Всё тщательно перемешиваем до однородности. Ставим обратно на слабый огонь и томим ещё 5 минут — чтобы все вкусы соединились.
Подача:
Даём каше немного настояться, затем раскладываем по тарелкам и щедро посыпаем гранатовыми зёрнами. Можно добавить ещё немного мёда сверху — для золотого финиша.
Эта каша не только вкусная и питательная, но и красивая: золотистая, с розовыми гранатовыми каплями и хрустящими орешками. Отличный способ начать день с яркого вкуса и хорошего настроения — без сложных продуктов или утомительной готовки.
Ка́ша — жидкая, густоватая либо рассыпчатая пища, крупа вареная на воде или на молоке, блюдо из сваренной крупы или муки.
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