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Никогда ещё клубника не была такой вкусной — вареники, от которых невозможно оторваться

Еда

Когда на прилавках появляются ароматные, сочные, яркие ягоды, устоять невозможно. Сейчас — самый сезон клубники, а значит, время доставать скалку и лепить вареники. Сочетание сладкой клубники с нежным творогом — это не только невероятно вкусно, но и практично: творог помогает "удержать" начинку, не давая соку вытечь при варке. В итоге получается десерт, от которого невозможно оторваться.

Вареники
Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Вареники

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Творог - 250 г

  • Клубника - 250 г

  • Вода - 100 мл

  • Куриные яйца - 2 шт.

  • Растительное масло - 20 мл

  • Пшеничная мука - 2 стакана

  • Сахар и соль - по вкусу

Как приготовить вареники с творогом и клубникой

  1. Замешиваем тесто:
    В миску выливаем одно яйцо и белок второго. Добавляем воду, растительное масло, соль — и всё хорошо перемешиваем венчиком.
    Просеиваем муку горкой на стол, делаем в центре углубление, выливаем туда яичную смесь и начинаем замешивать тесто — сначала ложкой, потом руками. Оно должно получиться мягким и послушным. Заворачиваем его в плёнку и отправляем в холодильник на полчаса.

  2. Готовим начинку:
    Творог разминаем вилкой или пробиваем блендером. Вмешиваем желток, немного сахара и щепотку соли. Клубнику нарезаем мелко, добавляем к творожной массе и аккуратно перемешиваем.

  3. Формуем вареники:
    Достаём тесто, делим его на две части и поочерёдно раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки, кладём на каждый немного начинки и лепим вареники полумесяцем, тщательно защипывая края сначала руками, потом вилкой — для надёжности и красоты.

  4. Варим:
    Вскипятите большую кастрюлю воды с щепоткой соли. Вареники опускаем в кипяток и ждём, пока всплывут — значит, готовы. Достаём шумовкой.

  5. Подача:
    Горячие вареники отлично сочетаются со сметаной, клубничным вареньем или просто сахарной пудрой. А если хочется особого шика — полейте сверху мятным соусом или растопленным сливочным маслом.

Такие вареники — не просто десерт, а настоящая гастрономическая ностальгия по лету. Они вкусны как свежесваренные, так и на следующий день, поджаренные на сливочном масле. А главное — это то самое блюдо, которое объединяет поколения: вареники лепили наши бабушки, мамы, теперь — мы. А клубника и творог делают эту версию особенно солнечной и полезной.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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