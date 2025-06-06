Никогда ещё клубника не была такой вкусной — вареники, от которых невозможно оторваться

Когда на прилавках появляются ароматные, сочные, яркие ягоды, устоять невозможно. Сейчас — самый сезон клубники, а значит, время доставать скалку и лепить вареники. Сочетание сладкой клубники с нежным творогом — это не только невероятно вкусно, но и практично: творог помогает "удержать" начинку, не давая соку вытечь при варке. В итоге получается десерт, от которого невозможно оторваться.

Фото: flickr.com by Pavlo Boyko @ Flickr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Вареники

Ингредиенты (на 3 порции)

Творог - 250 г

Клубника - 250 г

Вода - 100 мл

Куриные яйца - 2 шт.

Растительное масло - 20 мл

Пшеничная мука - 2 стакана

Сахар и соль - по вкусу

Как приготовить вареники с творогом и клубникой

Замешиваем тесто:

В миску выливаем одно яйцо и белок второго. Добавляем воду, растительное масло, соль — и всё хорошо перемешиваем венчиком.

Просеиваем муку горкой на стол, делаем в центре углубление, выливаем туда яичную смесь и начинаем замешивать тесто — сначала ложкой, потом руками. Оно должно получиться мягким и послушным. Заворачиваем его в плёнку и отправляем в холодильник на полчаса. Готовим начинку:

Творог разминаем вилкой или пробиваем блендером. Вмешиваем желток, немного сахара и щепотку соли. Клубнику нарезаем мелко, добавляем к творожной массе и аккуратно перемешиваем. Формуем вареники:

Достаём тесто, делим его на две части и поочерёдно раскатываем в тонкий пласт. Вырезаем кружочки, кладём на каждый немного начинки и лепим вареники полумесяцем, тщательно защипывая края сначала руками, потом вилкой — для надёжности и красоты. Варим:

Вскипятите большую кастрюлю воды с щепоткой соли. Вареники опускаем в кипяток и ждём, пока всплывут — значит, готовы. Достаём шумовкой. Подача:

Горячие вареники отлично сочетаются со сметаной, клубничным вареньем или просто сахарной пудрой. А если хочется особого шика — полейте сверху мятным соусом или растопленным сливочным маслом.

Такие вареники — не просто десерт, а настоящая гастрономическая ностальгия по лету. Они вкусны как свежесваренные, так и на следующий день, поджаренные на сливочном масле. А главное — это то самое блюдо, которое объединяет поколения: вареники лепили наши бабушки, мамы, теперь — мы. А клубника и творог делают эту версию особенно солнечной и полезной.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

