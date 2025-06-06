Вы точно не ели такой гороховый суп — с маринованными огурцами и фрикадельками

На первый взгляд сочетание гороха с маринованными огурцами может показаться странным. Но стоит лишь попробовать — и все сомнения исчезают. Этот суп-пюре удивит даже тех, кто уверен, что пробовал уже всё. Благодаря тому, что огурчики предварительно обжариваются с луком, а в самом конце добавляются сочные фрикадельки, получается невероятно насыщенное и многослойное по вкусу блюдо. А консистенция — между супом и вторым, что делает его особенно сытным и уютным.
Сушёный горох - 180 г
Свиной фарш - 150 г
Маринованные огурцы - 70 г
Морковь - 60 г
Репчатый лук - 60 г
Мука - 2 ст. ложки
Соль, чёрный молотый перец - по вкусу
Растительное масло - 120 мл
Вода - 800 мл
Отварим горох:
Тщательно промываем горох, заливаем его водой в кастрюле, солим и доводим до кипения. Варим под крышкой на минимальном огне около 2 часов — до полного разваривания.
Пока варится горох, готовим овощи:
Морковь очищаем и натираем на средней тёрке. Огурцы тоже натираем — при желании можно оставить один для украшения. Лук режем мелко.
Обжариваем морковь:
Разогреваем треть масла (примерно 40 мл) и пассеруем морковь 3-5 минут. Снимаем с огня.
Делаем фрикадельки:
К фаршу добавляем обжаренную морковь, соль, перец и ложку муки. Тщательно перемешиваем. Формируем небольшие шарики и обваливаем их в оставшейся муке.
Жарим огурцы с луком:
В чистую сковороду наливаем вторую треть масла и обжариваем лук с огурцами — тоже 3-5 минут. Аромат на этом этапе уже начинает обещать что-то вкусное.
Обжариваем фрикадельки:
В оставшемся масле жарим фрикадельки, периодически переворачивая, около 10 минут. Если хочется полной уверенности в готовности, можно влить немного воды и потомить под крышкой ещё пару минут.
Собираем суп:
В готовый горох добавляем обжаренные огурцы с луком, а затем пробиваем суп блендером до состояния пюре. Ставим на огонь и доводим до кипения, не забывая помешивать. Варим 2-3 минуты.
Подача:
Наливаем суп по тарелкам, добавляем фрикадельки и по желанию украшаем кружочками огурца. Получается красиво, ароматно и абсолютно необычно!
Вкус этого супа сложно описать в двух словах. Он пряный, слегка солоноватый, с ярко выраженными мясными нотками и легкой кислинкой от огурцов. Такое блюдо особенно хорошо согревает в холодный день, его хочется съесть ложку за ложкой. А главное — в нём нет ничего сложного, все ингредиенты доступны, а результат приятно удивит.
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