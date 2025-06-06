Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Маск против Трампа: Госдума увидела в ссоре признак краха США
Суд приструнил "Победу": ручную кладь придётся увеличить — и заметно
Куришь в подъезде — готовь 50 тысяч: россиян ждёт удар по кошельку
"Магнит" отказывается от гипермаркетов: зачем гигант розницы меняет курс
Пушистые болтуны: самые разговорчивые кошки для дома
Красивые флоксы на одной грядке годами — только с этим уходом
Вернуть свои фирменные сорта пива на рынок: планы Балтики в 2025 году
Что скрывают протоны и нейтроны — учёные раскрыли тайну атомного ядра
4 вкусных врага долголетия: что стоит исключить из меню уже сегодня

Вы точно не ели такой гороховый суп — с маринованными огурцами и фрикадельками

3:10
Еда

На первый взгляд сочетание гороха с маринованными огурцами может показаться странным. Но стоит лишь попробовать — и все сомнения исчезают. Этот суп-пюре удивит даже тех, кто уверен, что пробовал уже всё. Благодаря тому, что огурчики предварительно обжариваются с луком, а в самом конце добавляются сочные фрикадельки, получается невероятно насыщенное и многослойное по вкусу блюдо. А консистенция — между супом и вторым, что делает его особенно сытным и уютным.

Суп-пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Суп-пюре

Ингредиенты на 4 порции

  • Сушёный горох - 180 г

  • Свиной фарш - 150 г

  • Маринованные огурцы - 70 г

  • Морковь - 60 г

  • Репчатый лук - 60 г

  • Мука - 2 ст. ложки

  • Соль, чёрный молотый перец - по вкусу

  • Растительное масло - 120 мл

  • Вода - 800 мл

Как приготовить этот необычный суп

  1. Отварим горох:
    Тщательно промываем горох, заливаем его водой в кастрюле, солим и доводим до кипения. Варим под крышкой на минимальном огне около 2 часов — до полного разваривания.

  2. Пока варится горох, готовим овощи:
    Морковь очищаем и натираем на средней тёрке. Огурцы тоже натираем — при желании можно оставить один для украшения. Лук режем мелко.

  3. Обжариваем морковь:
    Разогреваем треть масла (примерно 40 мл) и пассеруем морковь 3-5 минут. Снимаем с огня.

  4. Делаем фрикадельки:
    К фаршу добавляем обжаренную морковь, соль, перец и ложку муки. Тщательно перемешиваем. Формируем небольшие шарики и обваливаем их в оставшейся муке.

  5. Жарим огурцы с луком:
    В чистую сковороду наливаем вторую треть масла и обжариваем лук с огурцами — тоже 3-5 минут. Аромат на этом этапе уже начинает обещать что-то вкусное.

  6. Обжариваем фрикадельки:
    В оставшемся масле жарим фрикадельки, периодически переворачивая, около 10 минут. Если хочется полной уверенности в готовности, можно влить немного воды и потомить под крышкой ещё пару минут.

  7. Собираем суп:
    В готовый горох добавляем обжаренные огурцы с луком, а затем пробиваем суп блендером до состояния пюре. Ставим на огонь и доводим до кипения, не забывая помешивать. Варим 2-3 минуты.

  8. Подача:
    Наливаем суп по тарелкам, добавляем фрикадельки и по желанию украшаем кружочками огурца. Получается красиво, ароматно и абсолютно необычно!

Вкус этого супа сложно описать в двух словах. Он пряный, слегка солоноватый, с ярко выраженными мясными нотками и легкой кислинкой от огурцов. Такое блюдо особенно хорошо согревает в холодный день, его хочется съесть ложку за ложкой. А главное — в нём нет ничего сложного, все ингредиенты доступны, а результат приятно удивит.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Авто
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться Аудио 
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Недвижимость
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома Аудио 
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Садоводство, цветоводство
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Американист Блохин рассказал о спектакле, разыгранном Трампом и Маском Любовь Степушова Реалити-шоу войны: удары ВС РФ транслировались на YouTube в прямом эфире — Киев в ярости Дмитрий Плотников
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Последние материалы
Маск против Трампа: Госдума увидела в ссоре признак краха США
Суд приструнил "Победу": ручную кладь придётся увеличить — и заметно
Куришь в подъезде — готовь 50 тысяч: россиян ждёт удар по кошельку
"Магнит" отказывается от гипермаркетов: зачем гигант розницы меняет курс
Пушистые болтуны: самые разговорчивые кошки для дома
Красивые флоксы на одной грядке годами — только с этим уходом
Вернуть свои фирменные сорта пива на рынок: планы Балтики в 2025 году
Что скрывают протоны и нейтроны — учёные раскрыли тайну атомного ядра
4 вкусных врага долголетия: что стоит исключить из меню уже сегодня
Секрет бьюти-ленивых: когда красота требует меньше усилий, чем чай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.