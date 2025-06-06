Вы точно не ели такой гороховый суп — с маринованными огурцами и фрикадельками

3:10 Your browser does not support the audio element. Еда

На первый взгляд сочетание гороха с маринованными огурцами может показаться странным. Но стоит лишь попробовать — и все сомнения исчезают. Этот суп-пюре удивит даже тех, кто уверен, что пробовал уже всё. Благодаря тому, что огурчики предварительно обжариваются с луком, а в самом конце добавляются сочные фрикадельки, получается невероятно насыщенное и многослойное по вкусу блюдо. А консистенция — между супом и вторым, что делает его особенно сытным и уютным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре

Ингредиенты на 4 порции

Сушёный горох - 180 г

Свиной фарш - 150 г

Маринованные огурцы - 70 г

Морковь - 60 г

Репчатый лук - 60 г

Мука - 2 ст. ложки

Соль, чёрный молотый перец - по вкусу

Растительное масло - 120 мл

Вода - 800 мл

Как приготовить этот необычный суп

Отварим горох:

Тщательно промываем горох, заливаем его водой в кастрюле, солим и доводим до кипения. Варим под крышкой на минимальном огне около 2 часов — до полного разваривания. Пока варится горох, готовим овощи:

Морковь очищаем и натираем на средней тёрке. Огурцы тоже натираем — при желании можно оставить один для украшения. Лук режем мелко. Обжариваем морковь:

Разогреваем треть масла (примерно 40 мл) и пассеруем морковь 3-5 минут. Снимаем с огня. Делаем фрикадельки:

К фаршу добавляем обжаренную морковь, соль, перец и ложку муки. Тщательно перемешиваем. Формируем небольшие шарики и обваливаем их в оставшейся муке. Жарим огурцы с луком:

В чистую сковороду наливаем вторую треть масла и обжариваем лук с огурцами — тоже 3-5 минут. Аромат на этом этапе уже начинает обещать что-то вкусное. Обжариваем фрикадельки:

В оставшемся масле жарим фрикадельки, периодически переворачивая, около 10 минут. Если хочется полной уверенности в готовности, можно влить немного воды и потомить под крышкой ещё пару минут. Собираем суп:

В готовый горох добавляем обжаренные огурцы с луком, а затем пробиваем суп блендером до состояния пюре. Ставим на огонь и доводим до кипения, не забывая помешивать. Варим 2-3 минуты. Подача:

Наливаем суп по тарелкам, добавляем фрикадельки и по желанию украшаем кружочками огурца. Получается красиво, ароматно и абсолютно необычно!

Вкус этого супа сложно описать в двух словах. Он пряный, слегка солоноватый, с ярко выраженными мясными нотками и легкой кислинкой от огурцов. Такое блюдо особенно хорошо согревает в холодный день, его хочется съесть ложку за ложкой. А главное — в нём нет ничего сложного, все ингредиенты доступны, а результат приятно удивит.

Уточнения

Фрикаде́льки фрикаде́ли (от итал. frittatella — «жаренное на сковороде» через нем. Frikadelle или фр. fricadelle) — кулинарное изделие в форме шариков из мясного, реже рыбного фарша для последующего отваривания, припускания или тушения.

