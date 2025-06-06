Хрустящие карамельные яблоки по-китайски — десерт, который покорит с первого укуса

В китайской кухне есть простой, но невероятно эффектный десерт — карамелизированные яблоки. Они получаются хрустящими снаружи, нежными внутри, с восхитительной карамельной корочкой, которая мгновенно застывает при окунании в ледяную воду. И что особенно приятно — приготовить их можно буквально за полчаса. Хотите удивить гостей? Это именно тот рецепт, который вам нужен.
Яблоки (твердые сорта) — 4 шт.
Лимонный сок — 2–3 ст. ложки
Кукурузное или арахисовое масло (для фритюра) — 300 мл
Ледяная вода (для подачи) — 300 мл
Мука — 180–210 г
Вода — 150–180 мл
Яйцо — 1 шт.
Масло кукурузное или арахисовое — 1 ст. ложка
Масло кукурузное или арахисовое — 6 ст. ложек
Сахар — 150 г
Кунжут — 2 ст. ложки
Готовим кляр:
В миске смешайте яйцо с водой до однородности. Постепенно всыпьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте ложку масла и снова перемешайте — кляр должен получиться достаточно густым, но текучим.
Подготавливаем яблоки:
Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину. Затем каждую часть разрежьте ещё пополам. Выложите дольки в миску, сбрызните лимонным соком и перемешайте. Оставьте на 5–10 минут.
Обваливаем в муке:
Яблочные дольки слегка присыпьте мукой, чтобы кляр лучше держался.
Окунаем в кляр:
Каждую дольку обмакиваем в кляр — он должен хорошо обволакивать яблоки со всех сторон.
Обжариваем:
Разогрейте масло в воке или фритюрнице. Жарьте яблоки партиями по 2–3 минуты до лёгкой румяности. Дайте им немного остыть, затем обжарьте повторно — буквально 1 минуту. После этого выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла.
Карамелизуем:
В сковороде разогрейте 6 ст. ложек масла, добавьте сахар и растапливайте его на среднем огне, постоянно помешивая. Когда сахар расплавится и станет светло-коричневым, быстро добавьте яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы каждая долька покрылась карамелью. Посыпьте кунжутом.
Подача:
Переложите яблоки на блюдо. А дальше — магия подачи: прямо за столом каждый гость макает дольку в ледяную воду, и карамель моментально застывает, превращаясь в хрустящую глазурь.
Приятного аппетита! Этот десерт — настоящее шоу на вашей кухне.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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