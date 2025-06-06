Хрустящие карамельные яблоки по-китайски — десерт, который покорит с первого укуса

2:59 Your browser does not support the audio element. Еда

В китайской кухне есть простой, но невероятно эффектный десерт — карамелизированные яблоки. Они получаются хрустящими снаружи, нежными внутри, с восхитительной карамельной корочкой, которая мгновенно застывает при окунании в ледяную воду. И что особенно приятно — приготовить их можно буквально за полчаса. Хотите удивить гостей? Это именно тот рецепт, который вам нужен.

Фото: flickr.com by Stacy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Яблочный пирог с карамелью

Ингредиенты на 4 порции

Яблоки (твердые сорта) — 4 шт.

Лимонный сок — 2–3 ст. ложки

Кукурузное или арахисовое масло (для фритюра) — 300 мл

Ледяная вода (для подачи) — 300 мл

Для кляра

Мука — 180–210 г

Вода — 150–180 мл

Яйцо — 1 шт.

Масло кукурузное или арахисовое — 1 ст. ложка

Для карамелизации

Масло кукурузное или арахисовое — 6 ст. ложек

Сахар — 150 г

Кунжут — 2 ст. ложки

Как приготовить карамелизированные яблоки

Готовим кляр:

В миске смешайте яйцо с водой до однородности. Постепенно всыпьте муку и тщательно перемешайте, чтобы не было комочков. Добавьте ложку масла и снова перемешайте — кляр должен получиться достаточно густым, но текучим. Подготавливаем яблоки:

Яблоки очистите от кожуры, разрежьте на четвертинки, удалите сердцевину. Затем каждую часть разрежьте ещё пополам. Выложите дольки в миску, сбрызните лимонным соком и перемешайте. Оставьте на 5–10 минут. Обваливаем в муке:

Яблочные дольки слегка присыпьте мукой, чтобы кляр лучше держался. Окунаем в кляр:

Каждую дольку обмакиваем в кляр — он должен хорошо обволакивать яблоки со всех сторон. Обжариваем:

Разогрейте масло в воке или фритюрнице. Жарьте яблоки партиями по 2–3 минуты до лёгкой румяности. Дайте им немного остыть, затем обжарьте повторно — буквально 1 минуту. После этого выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла. Карамелизуем:

В сковороде разогрейте 6 ст. ложек масла, добавьте сахар и растапливайте его на среднем огне, постоянно помешивая. Когда сахар расплавится и станет светло-коричневым, быстро добавьте яблоки и аккуратно перемешайте, чтобы каждая долька покрылась карамелью. Посыпьте кунжутом. Подача:

Переложите яблоки на блюдо. А дальше — магия подачи: прямо за столом каждый гость макает дольку в ледяную воду, и карамель моментально застывает, превращаясь в хрустящую глазурь.

Приятного аппетита! Этот десерт — настоящее шоу на вашей кухне.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

