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Идеальные красители для вашего бисквита без химии: десерт, который провоцирует и восхищает

2:29
Еда

Есть десерты, которые покоряют вкусом. А есть — те, что ещё до первой вилки заставляют остановиться и влюбиться глазами. Этот бисквит как раз из таких. Он выглядит как маленькое кулинарное чудо: розово-зелёные волны, будто акварельные мазки, заполняют форму, превращаясь при выпечке в полосатый пирог. Это почти классическая "зебра", но на летний лад — без какао, зато с клубничным пюре и шпинатом.

клубничный бисквит
Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
клубничный бисквит

Не стоит бояться шпината — в этом рецепте он не чувствуется. Благодаря добавлению апельсиновой цедры травяной привкус уходит, а остаётся только лёгкий цитрусовый оттенок. В сочетании с нежной клубникой и ванильным ароматом получается не просто вкусно — изысканно.

Пористая текстура и натуральный состав

Тесто здесь получается очень воздушным, спонжевым, слегка влажным и в меру плотным — как нужно для хорошего бисквита. Благодаря взбитым белкам и крахмалу корж не опадает, а после выпечки остаётся упругим и пористым, словно впитывает в себя каждый аромат.

Важно и то, что бисквит готовится без красителей и ароматизаторов — только настоящие ягоды, шпинат и немного терпения. Цвета получаются не кричащими, а мягкими и природными — особенно красиво выглядит разрез. И если вы хотите удивить гостей или просто порадовать близких необычной подачей десерта, этот бисквит — ваш выбор.

Универсальный десерт — для будней и праздников

Огромный плюс этого рецепта — его универсальность. Такой бисквит отлично подойдёт для летнего чаепития на веранде, детского праздника или пикника. Нарежьте его просто ломтиками, подайте со свежей клубникой и ложкой взбитых сливок — и вы получите лёгкий десерт без лишнего сахара.

А можно пойти дальше и собрать из этого бисквита настоящий торт. Разрежьте корж на 2-3 части, промажьте лёгким кремом (например, йогуртовым или творожным), украсьте ягодами — и у вас получится торт, который не только вкусный, но и невероятно эффектный на разрезе.

Более того, этот рецепт открыт для экспериментов: клубнику можно заменить на малину, а цедру — на лайм. И каждый раз получится что-то новое, но всё такое же вкусное и красивое.

Уточнения

Бискви́т (фр. biscuit или нем. Bisquit, от лат. bis coctum — «дважды испечённое») — кондитерское тесто и кондитерский «хлеб», приготовленный из муки, сахара и яиц. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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