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Гречка по-новому: рецепт, который заменит мясо и понравится всей семье

1:48
Еда

Гречка — настоящая классика русской кухни. Но кто сказал, что она должна быть скучной?

Гречаники
Фото: commons.wikimedia.org by Samurai2593, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гречаники

Оказывается, из этой простой крупы можно приготовить блюдо, которое не только заменит мясо по питательности, но и удивит вкусом даже самых придирчивых едоков. Без сложных ингредиентов, без заморочек — и с эффектом "вау" за столом.

Гречаники с овощами и грибами

Ингредиенты:
Гречка — 1 стакан
Вода — 2 стакана
Лук — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Грибы (шампиньоны или любые другие) — 300 г
Чеснок — 2 зубчика
Соевый соус — 2 ст. ложки
Панировочные сухари или мука — 2-3 ст. ложки
Соль, перец, специи по вкусу
Масло для жарки.

Как готовить:

Отварите гречку до готовности. Мелко нарежьте грибы, лук и морковь. Обжарьте их на сковороде до мягкости, добавив чеснок в конце.

Смешайте гречку и обжаренные овощи, добавьте соевый соус, соль, перец и специи. Превратите всё в плотную массу — можно слегка измельчить блендером, но не в пюре.

Влажными руками сформируйте котлетки и обваляйте их в сухарях. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки.

Эти гречаники — настоящая находка для тех, кто хочет сократить мясо в рационе, но не готов жертвовать вкусом и сытностью. Снаружи — аппетитная корочка, внутри — ароматная начинка.

Подайте их с соусом, зеленью или овощным салатом — и вот у вас полноценный обед, который понравится всей семье. Даже тем, кто обычно просит "что-нибудь с мясом".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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