Столовая СССР. Харчо по-советски: без грецких орехов, но с душой

Если вы думаете, что харчо — это наваристый суп из говядины с грецкими орехами и ткемали, то вы явно не ели советский харчо.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Харчо

Настоящий харчо из столовой — это когда в тарелке немного риса, немного мяса (иногда), очень много лука и ещё больше фантазии. И да, никаких орехов — вы что, в Сухуми живёте?

ГОСТ знает, как надо

По нормативу 1980-х харчо варили на говяжьем бульоне с рисом, луком, томатной пастой и чесноком, иногда добавляли лавровый лист и перец горошком. Ну а дальше всё зависело от фантазии повара, наличия продуктов на складе и размера мясных талонов.

Как это было на самом деле

Бульон — слегка мутноватый, с ароматом вечной кастрюли.

Мясо — попадается! Иногда. И это был праздник в ложке.

Рис — всегда. Много. Порой казалось, что это суп-плов.

Томатная паста — главный игрок. Заменяла всё: и ткемали, и настроение.

Чеснок — по усмотрению. Часто просто отсутствовал.

Острота — умеренная, чтобы не разбудить гастрит.

Орехи —ха, какие орехи? Это же СССР.

Почему это вообще называлось "харчо"?

Потому что вкусно звучит. В меню "борщ", "щи", "рассольник" — скучновато. А вот "харчо" — это почти экзотика, дух юга, гастрономический туризм… без отрыва от рабочих будней. Главное — громко назвать. А там хоть горох с томатной пастой.

Харчо как культурный феномен

Советский харчо был не просто супом. Это был крепкий середнячок, готовый кормить всех и сразу. Его ели в школах, ПТУ, НИИ и стройотрядах. Иногда он был настолько густым, что ложка стояла. Иногда настолько жидким, что рис плавал, как острова в океане. Но он был — и был настоящим харчо. По крайней мере, на бумаге.

Харчо по-советски — это суп, в котором от грузинской кухни мало что осталось. Ни тебе орехов, ни ткемали, ни кинзы. Зато была любовь повара, трёхлитровая кастрюля и обязательно ломоть чёрного хлеба сбоку. И ведь ели — и просили добавки!

Уточнения

Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.

