Столовая СССР. Харчо по-советски: без грецких орехов, но с душой

Если вы думаете, что харчо — это наваристый суп из говядины с грецкими орехами и ткемали, то вы явно не ели советский харчо.
Настоящий харчо из столовой — это когда в тарелке немного риса, немного мяса (иногда), очень много лука и ещё больше фантазии. И да, никаких орехов — вы что, в Сухуми живёте?
ГОСТ знает, как надо
По нормативу 1980-х харчо варили на говяжьем бульоне с рисом, луком, томатной пастой и чесноком, иногда добавляли лавровый лист и перец горошком. Ну а дальше всё зависело от фантазии повара, наличия продуктов на складе и размера мясных талонов.
Как это было на самом деле
Почему это вообще называлось "харчо"?
Потому что вкусно звучит. В меню "борщ", "щи", "рассольник" — скучновато. А вот "харчо" — это почти экзотика, дух юга, гастрономический туризм… без отрыва от рабочих будней. Главное — громко назвать. А там хоть горох с томатной пастой.
Харчо как культурный феномен
Советский харчо был не просто супом. Это был крепкий середнячок, готовый кормить всех и сразу. Его ели в школах, ПТУ, НИИ и стройотрядах. Иногда он был настолько густым, что ложка стояла. Иногда настолько жидким, что рис плавал, как острова в океане. Но он был — и был настоящим харчо. По крайней мере, на бумаге.
Харчо по-советски — это суп, в котором от грузинской кухни мало что осталось. Ни тебе орехов, ни ткемали, ни кинзы. Зато была любовь повара, трёхлитровая кастрюля и обязательно ломоть чёрного хлеба сбоку. И ведь ели — и просили добавки!
Харчо́ (груз. ხარჩო, дзрохис хорци харшот — говяжий суп) — национальный грузинский суп из говядины с рисом, грецкими орехами и тклапи или кислым соусом ткемали.
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