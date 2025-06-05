Зарубежные блюда, которые прижились в СССР и России

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотя советская кухня всегда гордилась своими традициями, не обошлось и без заимствований из-за рубежа.

Фото: commons.wikimedia.org by Koffermejia, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пицца

Многие зарубежные блюда стали неотъемлемой частью повседневного стола и любимы до сих пор. Вот самые яркие примеры.

Пицца — итальянский гость, покоривший советские сердца В СССР пицца была диковинкой, но уже в конце 80-х и особенно в 90-х она стала настоящим хитом.

Простое тесто с томатным соусом, сыром и разнообразной начинкой быстро завоевало популярность в крупных городах. Сегодня пицца — один из самых популярных фастфудов в России.

Гамбургер — американский символ, подвинувший котлету с хлебом Хотя в СССР были свои бутерброды с колбасой и котлетой, настоящие бургеры пришли с Запада и быстро стали фаворитами молодёжи. Крупные города и торговые центры по сей день полны бургерных, а фастфуд навсегда изменил привычки питания.

Салат Оливье — русская классика с французским шефом Этот легендарный салат был создан в Москве французским шеф-поваром Люсьеном Оливье, который работал в столице России. Со временем рецепт адаптировался и стал символом праздничного стола в СССР и современной России.

Кофе эспрессо и капучино — итальянский аромат в советских и российских кафе. Идея крепкого кофе с пенкой пришла из Италии и стала популярной в России в последние десятилетия. Теперь сложно представить себе утро без чашечки бодрящего эспрессо.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

