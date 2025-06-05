Как есть и не толстеть: 10 продуктов с минимальной калорийностью

2:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Бывают дни, когда хочется перекусить, но не хочется "предавать" свои усилия в поддержании фигуры. В такие моменты важны лёгкие закуски, которые приносят удовольствие, но не нагружают вас калориями. Именно здесь на помощь приходят продукты с нулевой или почти нулевой калорийностью. Это не магия — это природа!

Фото: freepik.com by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка ест арбуз

Такие продукты богаты водой, клетчаткой и важными микроэлементами. Они насыщают, увлажняют организм и даже поддерживают ваше здоровье. Эти овощи и фрукты идеально подходят для детокс-рациона, более лёгкой диеты или тех случаев, когда хочется перекусить и не чувствовать вины. И самое приятное — вам не придётся идти на компромисс во вкусе! Ешьте их просто так, добавляйте в салаты, смузи или творите с ними любые блюда — всё это без подсчёта калорий. Главное — чтобы они всегда были под рукой.

Вот 10 продуктов, которые станут вашими лучшими друзьями в борьбе за лёгкость и свежесть!

10 продуктов, которые почти ничего не весят в калориях

Сангвиник

Этот оранжевый фрукт сладкий, но при этом крайне лёгкий. В одном небольшом фрукте всего 60 калорий. Огурцы

Почти полностью состоят из воды! В порции — всего 16 калорий. Освежает и даёт ощущение сытости. Клубника

Чашка ароматной клубники — всего 49 калорий. Отлично подходит для тех, кто не может жить без сладкого. Брокколи

В одной чашке — 52 калории, а по содержанию витамина С он не уступает апельсину! Тыква

Чашка тыквы содержит лишь 25 калорий. Богата витаминами и антиоксидантами. Арбуз

Сочный, лёгкий и отличный помощник после тренировки. В большом ломтике — всего 20 калорий. Соленья

Отличный низкокалорийный перекус: в большой ложке — всего 12 калорий. Салат-латук

Практически одна вода и минимум калорий: в чашке — всего 10. Отлично подходит для сэндвичей и обёрток. Шпинат

Лёгкий и питательный: в большой горсти — всего 20 калорий. Отличное дополнение к любому блюду. Оливки

Полезны для костей и кожи, а в небольшой горсти — всего 22 калории. Идеальная закуска без угрызений совести.

Эти продукты станут настоящей находкой для всех, кто следит за питанием и не хочет лишних калорий. Попробуйте — и убедитесь, что лёгкая еда может быть вкусной и разнообразной!

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

