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Как есть и не толстеть: 10 продуктов с минимальной калорийностью

2:43
Еда

Бывают дни, когда хочется перекусить, но не хочется "предавать" свои усилия в поддержании фигуры. В такие моменты важны лёгкие закуски, которые приносят удовольствие, но не нагружают вас калориями. Именно здесь на помощь приходят продукты с нулевой или почти нулевой калорийностью. Это не магия — это природа!

Девушка ест арбуз
Фото: freepik.com by haritanita, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка ест арбуз

Такие продукты богаты водой, клетчаткой и важными микроэлементами. Они насыщают, увлажняют организм и даже поддерживают ваше здоровье. Эти овощи и фрукты идеально подходят для детокс-рациона, более лёгкой диеты или тех случаев, когда хочется перекусить и не чувствовать вины. И самое приятное — вам не придётся идти на компромисс во вкусе! Ешьте их просто так, добавляйте в салаты, смузи или творите с ними любые блюда — всё это без подсчёта калорий. Главное — чтобы они всегда были под рукой.

Вот 10 продуктов, которые станут вашими лучшими друзьями в борьбе за лёгкость и свежесть!

10 продуктов, которые почти ничего не весят в калориях

  1. Сангвиник
    Этот оранжевый фрукт сладкий, но при этом крайне лёгкий. В одном небольшом фрукте всего 60 калорий.

  2. Огурцы
    Почти полностью состоят из воды! В порции — всего 16 калорий. Освежает и даёт ощущение сытости.

  3. Клубника
    Чашка ароматной клубники — всего 49 калорий. Отлично подходит для тех, кто не может жить без сладкого.

  4. Брокколи
    В одной чашке — 52 калории, а по содержанию витамина С он не уступает апельсину!

  5. Тыква
    Чашка тыквы содержит лишь 25 калорий. Богата витаминами и антиоксидантами.

  6. Арбуз
    Сочный, лёгкий и отличный помощник после тренировки. В большом ломтике — всего 20 калорий.

  7. Соленья
    Отличный низкокалорийный перекус: в большой ложке — всего 12 калорий.

  8. Салат-латук
    Практически одна вода и минимум калорий: в чашке — всего 10. Отлично подходит для сэндвичей и обёрток.

  9. Шпинат
    Лёгкий и питательный: в большой горсти — всего 20 калорий. Отличное дополнение к любому блюду.

  10. Оливки
    Полезны для костей и кожи, а в небольшой горсти — всего 22 калории. Идеальная закуска без угрызений совести.

Эти продукты станут настоящей находкой для всех, кто следит за питанием и не хочет лишних калорий. Попробуйте — и убедитесь, что лёгкая еда может быть вкусной и разнообразной!

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) — расчетное количество тепловой энергии (измеряемое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении (катаболизме) съеденных продуктов.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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