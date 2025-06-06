Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Лето — время, когда хочется наслаждаться свежими фруктами и мороженым. Но что, если у вас нет времени или возможности идти в магазин? Не беда! Мы предлагаем вам рецепт простого и вкусного клубничного мороженого, которое можно приготовить всего из трех полезных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Клубничное мороженое

Ингредиенты:

250 г клубники

250 г спелого банана

1 лайм

Приготовление

Клубнику тщательно вымойте, удалите хвостики и нарежьте крупные ягоды пополам. Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками. Разложите фрукты на противне, застеленном пергаментной бумагой, и отправьте в морозилку на 4-5 часов, чтобы они полностью замерзли. Когда фрукты станут твердыми, переложите их в блендер вместе с соком и цедрой лайма. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной кремообразной массы, периодически помешивая. Это займет примерно 5-7 минут. Перелейте полученную массу в миску или форму для мороженого и отправьте в морозилку еще на 30 минут. После этого мороженое готово к подаче. Вы можете разложить его по стаканам или использовать специальные ложки для мороженого.

Наслаждайтесь этим простым и освежающим десертом в жаркий летний день!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

