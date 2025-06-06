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Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи

1:24
Еда

Лето — время, когда хочется наслаждаться свежими фруктами и мороженым. Но что, если у вас нет времени или возможности идти в магазин? Не беда! Мы предлагаем вам рецепт простого и вкусного клубничного мороженого, которое можно приготовить всего из трех полезных ингредиентов.

Клубничное мороженое
Фото: commons.wikimedia.org by Willis Lam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубничное мороженое

Ингредиенты:

  • 250 г клубники
  • 250 г спелого банана
  • 1 лайм

Приготовление

  1. Клубнику тщательно вымойте, удалите хвостики и нарежьте крупные ягоды пополам.
  2. Банан очистите от кожуры и нарежьте кружочками.
  3. Разложите фрукты на противне, застеленном пергаментной бумагой, и отправьте в морозилку на 4-5 часов, чтобы они полностью замерзли.
  4. Когда фрукты станут твердыми, переложите их в блендер вместе с соком и цедрой лайма. Взбивайте на высокой скорости до получения однородной кремообразной массы, периодически помешивая. Это займет примерно 5-7 минут.
  5. Перелейте полученную массу в миску или форму для мороженого и отправьте в морозилку еще на 30 минут. После этого мороженое готово к подаче. Вы можете разложить его по стаканам или использовать специальные ложки для мороженого.

Наслаждайтесь этим простым и освежающим десертом в жаркий летний день!

Уточнения

Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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