Лето в ложке: клубничное мороженое без сахара – об этом рецепте почему-то молчат диетологи

Лето — время, когда хочется наслаждаться свежими фруктами и мороженым. Но что, если у вас нет времени или возможности идти в магазин? Не беда! Мы предлагаем вам рецепт простого и вкусного клубничного мороженого, которое можно приготовить всего из трех полезных ингредиентов.
Ингредиенты:
Приготовление
Наслаждайтесь этим простым и освежающим десертом в жаркий летний день!
Моро́женое — пищевой продукт‑десерт, представляющий собой замороженную в процессе непрерывного взбивания массу, содержащую в основе своей питательные, вкусовые, ароматические и эмульгирующие вещества.
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