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Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали

2:00
Еда

В социальных сетях вновь набирает популярность необычный тренд из США: местные жители начали активно фотографировать рыбные консервы. Но почему? И стоит ли нам гордиться этим продуктом?

Рыбные консервы
Фото: commons.wikimedia.org by Таморлан, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рыбные консервы

Эксперты портала medium.seznam.cz написали не о состоянии американской экономики или опасениях рецессии. Речь пойдёт о здоровом питании. Хотя авторы статьи не считают, что американцы внезапно решили перейти на "здоровую пищу", их пример может быть полезен и для граждан других стран.

Рыбные консервы — это не просто источник белка, но и кладезь полезных веществ. Они содержат омега-3 жирные кислоты, кальций и витамин D, которые важны для здоровья.

В Чехии, где население традиционно испытывает дефицит омега-3, рыбные консервы могут быть отличным решением. Многие чехи не любят рыбу из-за её специфического запаха или вкуса. Однако консервированная рыба лишена этих недостатков и может стать альтернативой свежим морепродуктам.

Конечно, рыбные консервы не могут полностью заменить свежую рыбу. Но они могут быть более здоровым выбором, чем жареные рыбные палочки, которые часто содержат мало рыбы и много вредных веществ. Консервированная рыба также удобна и доступна, что делает её отличным вариантом для быстрого и полезного ужина.

Важно помнить, что не все консервы одинаковы. Некоторые могут содержать добавленную соль, сахар или другие вещества, поэтому перед покупкой стоит ознакомиться с составом. Также стоит выбирать рыбу в собственном соку, а не в масле, если вы придерживаетесь диеты для похудения.

Так что не стоит недооценивать рыбные консервы. Они могут стать отличным дополнением к вашему рациону и помочь вам получить необходимые питательные вещества.

Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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