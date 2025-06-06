Секрет экономного ужина: как приготовить салат Цезарь дома и сэкономить целых 800 рублей

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперт по домашней экономике «Х5 Клуба» Арина Самойлова поделилась информацией о том, что две порции салата «Цезарь» в ресторанах стоят около 1200 рублей. Приготовить это блюдо дома можно с экономией примерно 800 рублей.

Фото: flickr.com by Prayitno / Thank you for (12 millions +) view, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Салат Цезарь

В московских ресторанах стандартная порция салата «Цезарь» (250 граммов) стоит 500–700 рублей. Однако это блюдо легко и быстро приготовить дома, и экономия будет значительной, особенно если использовать скидки и акции в магазинах, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.

По словам Самойловой, для приготовления двух порций домашнего «Цезаря» понадобятся следующие ингредиенты:

Пучок салата ромэн — 100 рублей;

200 граммов куриного филе — 80 рублей;

100 граммов помидоров черри — 65 рублей;

20–25 граммов тёртого сыра «Пармезан» — 40 рублей;

Порция гренок или домашних сухариков;

Три-четыре ложки оливкового масла;

Щепотка соли.

Соус для салата можно приобрести готовым, он обойдётся примерно в 90–100 рублей.

Таким образом, стоимость домашней порции салата на двоих составит около 400 рублей. По словам Арины Самойловой, на эти деньги можно приготовить полноценный ужин для двоих, включая бутылку вина.

Уточнения

«Цезарь» — овощной салат.

