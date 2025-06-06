Секрет экономного ужина: как приготовить салат Цезарь дома и сэкономить целых 800 рублей

Эксперт по домашней экономике «Х5 Клуба» Арина Самойлова поделилась информацией о том, что две порции салата «Цезарь» в ресторанах стоят около 1200 рублей. Приготовить это блюдо дома можно с экономией примерно 800 рублей.
В московских ресторанах стандартная порция салата «Цезарь» (250 граммов) стоит 500–700 рублей. Однако это блюдо легко и быстро приготовить дома, и экономия будет значительной, особенно если использовать скидки и акции в магазинах, пишет Газета.Ru со ссылкой на эксперта.
По словам Самойловой, для приготовления двух порций домашнего «Цезаря» понадобятся следующие ингредиенты:
Таким образом, стоимость домашней порции салата на двоих составит около 400 рублей. По словам Арины Самойловой, на эти деньги можно приготовить полноценный ужин для двоих, включая бутылку вина.
«Цезарь» — овощной салат.
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