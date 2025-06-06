Как шеф-повар: разделываем рыбу на филе, как профессионалы — 7 простых правил

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Разделка рыбы на филе без костей — это не искусство, а простая процедура, требующая лишь знания техники и немного практики. Следуя этим шагам, вы сможете быстро и легко очистить рыбу от костей, сохранив её вкус и текстуру.

Фото: Wikipedia by Hawaii/American Samoa Longline Observer Program, Pacific Islands Regional Office of the National Marine Fisheries Service, National Oceanic and Atmospheric Administration. is licensed under Общественное достояние Масляная рыба

Как разделать рыбу на филе без костей: пошаговая инструкция

Подготовьте инструменты: вам понадобится острый филейный нож с тонким и гибким лезвием. Это позволит вам аккуратно подобраться к костям и не повредить мясо. Очистите и промойте рыбу: прежде чем приступить к разделке, очистите рыбу от чешуи и тщательно промойте её под холодной водой. Обсушите бумажными полотенцами, чтобы избавиться от лишней влаги. Отрежьте голову: положите рыбу на бок и сделайте диагональный надрез за жабрами, доходя до позвоночника. Но не разрезайте до конца, чтобы можно было легко отделить голову. Разрежьте рыбу вдоль позвоночника: вставьте нож за головой и аккуратно ведите его вдоль позвоночника до хвоста. Старайтесь не вдавливать нож слишком глубоко, чтобы не повредить мясо. Отделите первое филе: дойдя до хвоста, срежьте мясо. У вас получилось первое филе. Переверните рыбу и повторите те же действия с другой стороны, чтобы получить второе филе. Удалите оставшиеся кости: в середине каждого филе могут остаться тонкие кости, называемые "Y-образными". Нащупайте их пальцами и аккуратно удалите с помощью кухонного пинцета. Очистите кожуру (по желанию): если вы хотите снять кожу, возьмите филе за край, подведите нож под кожу и осторожно снимите её, как будто вы снимаете пальто.

Разделка рыбы на филе — это не сложно, если вы знаете, как правильно это делать, пишет medium.seznam.cz. С небольшим терпением и аккуратностью вы сможете справиться с этой задачей и насладиться чистым, вкусным филе без костей. Попробуйте этот метод несколько раз, и вы поймёте, насколько проще становится процесс разделки рыбы.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

